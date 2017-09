Wonder Woman 2, Patty Jenkins regista donna più pagata di sempre

Di Federico Boni martedì 12 settembre 2017

Patty Jenkins confermata in cabina di regia per Wonder Woman 2. A cifre da urlo.

Wonder Woman: la regista Patty Jenkins risponde a James Cameron La regista di Wonder Woman risponde alla polemica "femminista" di James Cameron. Forte degli 816 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, 410 dei quali solo in America, Wonder Woman andrà incontro ad un sequel particolarmente atteso e soprattutto meritato, in attesa di quegli Oscar che potrebbero addirittura portare in Paradiso la pellicola Warner.

Major che è riuscita a formalizzare l'accordo tanto atteso con Patty Jenkins, a detta dell'Hollywood Reporter ormai certa di tornare in cabina di regia per Wonder Woman 2. La Jenkins è riuscita a strappare un contratto da record, per le registe, pari a 7/9 milioni di dollari fissi ai quali aggiungere una percentuale sugli incassi. Cifre mai viste prima, tra le donne, che finalmente vedono la parità salariale concretizzarsi anche dietro la macchina da presa.

D'altronde Wonder Woman ha fatto meglio di Man of Steel, Batman vs Superman e Suicide Squad, negli States, abbracciando persino il plauso della critica. La Jenkins è da settimane al lavoro sullo script di Wonder Woman 2 insieme a Geoff Johns. Protagonista, ovviamente, Gal Gadot, per un sequel che uscirà in sala il 13 dicembre del 2019.

Fonte: Comingsoon.net