Venezia 74 - L'Insulto, arrestato e poi liberato il regista

Di Federico Boni martedì 12 settembre 2017

Premiato a Venezia e candidato libanese agli Oscar, Ziad Doueiri in carcere per poche ore a 'causa' de l'Insulto.

Venezia 2017, The Insult: recensione del film di Ziad Doueiri La complessa ostilità tra libanesi e palestinesi nel cuore di Beirut. Leggete la nostra recensione di The Insult Premiato alla 74esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con un'inattesa Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile andata all'esordiente Kamel El Basha, L'Insulto del regista franco-libanese Ziad Doueiri sarà il candidato ufficiale libanese alla 90esima edizione degli Academy Awards. Peccato che il povero Doueiri non abbia fatto in tempo a festeggiare, in quanto arrestato all'aeroporto di Beirut e subito dopo rimesso in libertà dopo essere stato ascoltato da un tribunale militare.

L'accusa, diretta, è di aver girato parte del film in Israele, come avvenuto anche con il suo precedente film, The Attack, bloccato nel 2013 e mai uscito in sala.

“Mi hanno trattenuto in aeroporto per due ore e mezzo, mi hanno rilasciato solo dopo avermi confiscato sia il passaporto francese che quello libanese. Sono profondamente ferito da questa cosa. Sono tornato in Libano con un premio vinto a Venezia. La polizia libanese ha autorizzato la proiezione del mio film. Non ho idea di chi sia responsabile per quanto successo, scopriremo in tribunale chi c’è dietro questa storia”.

Lo stesso Alberto Barbera, via Twitter, ha annunciato la liberazione del regista, a lungo assistente di Quentin Tarantino e pronto ad uscire nei cinema d'Italia grazie a LuckyRed, che ha acquistato i diritti di distribuzione della pellicola vista a Venezia.