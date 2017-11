Downsizing - Vivere alla grande: nuovo trailer italiano della commedia sci-fi con Matt Damon e Kristen Wiig

Downsizing: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia fantascientifica di Alexander Payne nei cinema italiani dal 25 gennaio 2018.

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano per Downsizing - Vivere alla grande, la commedia fantascientifica con Matt Damon e Kristen Wiig in arrivo nei cinema italiani il 25 gennaio 2018.





Quando gli scienziati scoprono come ridurre gli esseri umani a 13 centimetri di altezza come una soluzione alla sovrappopolazione, Paul (Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig) decidono di abbandonare la loro vita stressata per diventare piccoli e trasferirsi in una nuova comunità in miniatura, una scelta che li coinvolgerà in un avventuroso cambiamento di vita.

Downsizing è diretto da Alexander Payne e scritto da Payne and Jim Taylor. Il cast è completato da Christoph Waltz, Hong Chau, Jason Sudeikis, Maribeth Monroe, Udo Kier, Ingjerd Egeberg, Søren Pilmark e cameo per Neil Patrick Harris, Laura Dern e James Van Der Beek.





Downsizing - Vivere alla grande: trailer italiano della commedia sci-fi con Matt Damon e Kristen Wiig

20th Century Fox ha reso disponibile il trailer italiano di Downsizing, la commedia fantascientica che si svolge in un mondo in cui scienziati norvegesi hanno risolto la sovrappopolazione riuscendo a ridurre le persone alle dimensioni di una action figure. Con la promessa di una grande ricchezza e di una nuova vita, una coppia sposata decide di affrontare il processo irreversibile, ma all'ultimo minuto, uno di loro ci ripensa, lasciando l'altro miniaturizzato e coinvolgendolo in una folle avventura.

Il film è diretto dal regista e sceneggiatore Premio Oscar Alexander Payne (Sideways - In viaggio con Jack, Paradiso amaro) e interpretato da Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Neil Patrick Harris, Hong Chau, Udo Kier, Laura Dern, Bruce Willis, Maribeth Monroe e Jason Sudeikis.

Durante i sette anni tra l'uscita di Sideways (2004) e Paradiso amaro (2011), Alexander Payne e Jim Taylor hanno passato due anni e mezzo sulla sceneggiatura di di Downsizing, originariamente destinata ad essere il prossimo film del regista dopo Sideways. Il progetto è stato in seguito soppiantato dalle produzioni di Paradiso amaro e Nebraska. Dowsizing è prodotto da Annapurna Pictures, da Ad Hominem Enterprises, casa di produzione del regista Alexander Payne e da Jim Taylor co-sceneggiatore del film.





