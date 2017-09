Star Wars IX, torna J.J. Abrams alla regia - è ufficiale

Di Federico Boni martedì 12 settembre 2017

Dopo aver diretto Il Risveglio della Forza, 3° incasso worldwide di tutti i tempi, J.J. Abrams ritrova la LucasFilm per dirigere Star Wars 9.

Star Wars 9: Colin Trevorrow abbandona, Rian Johnson possibile rimpiazzo Star Wars 9 perde Colin Trevorrow, Rian Johnson in pole-position per sostituirlo. Il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Perso Colin Trevorrow, regista di Jurassic World che ha abbandonato la baracca un paio di settimane fa, Star Wars: Episodio IX è finito tra le braccia di J.J. Abrams, già regista di Episodio VII, nel 2015 campione d'incassi con 2,068,223,624 dollari. Ad annunciarne l'ingaggio la Lucasfilm. Abrams scriverà il film insieme a Chris Terrio (Justice League, Argo). Star Wars: Episodio IX sarà prodotto da Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Abrams, Bad Robot e Lucasfilm.

In attesa di Star Wars: The Last Jedi, scritto e diretto da Rian Johnson e in uscita il 15 dicembre prossimo, la saga proseguirà nel 2019, il 24 maggio per la precisione, senza dimenticare lo spin-off dedicato a Han Solo in uscita nel 2018. Queste le prime parole della Kennedy dopo l'annuncio del giorno.

"Con Il Risveglio della Forza J.J. ha realizzato tutto quello che avremmo potuto sperare, siamo entusiasti che tornerà per chiudere questa trilogia".

