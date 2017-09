It, Xavier Dolan entusiasta: 'è il mio film preferito di questo secolo'

Di Federico Boni martedì 12 settembre 2017

Pennywise ha incantato Xavier Dolan.

Box Office Usa, boom IT con 117 milioni di dollari in 3 giorni Pennywise nella storia del botteghino americano. Mai nessun horror aveva incassato tanto all'esordio. Dopo aver incassato 123,403,419 dollari in 3 giorni solo negli States, prosegue senza soste la 'It Mania', con critici entusiasti ed un inedito celebre fan che via social ha letteralmente incoronato la pellicola diretta da Andres Muschietti.

Xavier Dolan, talento canadese due volte in trionfo al Festival di Cannes e a breve in sala con l'atteso primo film 'americano', ha infatti esplicitato sui social tutto il proprio amore nei confronti di It, prima su Instagram con lunga dichiarazione ed a seguire su Twitter con inequivocabile gif.

"Andate a vedere It per amore della vostra infanzia, per le paure che avete nascosto e non avete osato esprimere. Per i set e la magistrale bellezza della fotografia, per il divertimento, per il senso di piacere senza vergogna e senza sensi di colpa, per l'intelligenza, per le interpretazioni di Finn Wolfhard e Jaeden Wesley, e di tutti i membri del cast, andate a vederlo... per tutto quello che è e per il suo significato. Questo è ciò che l'intrattenimento dovrebbe sempre essere, e invece lo è raramente. Dovrebbe avere degli standard e trattarvi con rispetto nei confronti dei vostri gusti e della vostra intelligenza".