Aladdin, il live-action ha una data d'uscita - Star Wars: Episodio IX posticipato di 7 mesi

Di Federico Boni mercoledì 13 settembre 2017

Aladdin di Guy Ritchie in sala il 24 maggio 2019.

Release particolarmente di peso in casa Walt Disney Studios, con Star Wars: Episodio IX posticipato di 7 mesi. Trovato J.J. Abrams, il film non uscirà più il 24 maggio del 2019 bensì il 20 dicembre dello stesso anno.

Aladdin di Guy Ritchie prenderà proprio il posto di Guerre Stellari, uscendo il 24 maggio, weekend del Memorial Day. Protagonisti Will Smith nei panni del Genio, Mena Massoud in quelli di Aladdin, Naomi Scott in quelli della principessa Jasmine, Navid Negahban negli abiti del Sultano e Marwan Kenzari in quelli di Jafar. Magic Camp con Adam Devine, Gillian Jacobs e Jeffrey Tambor, inizialmente annunciato in sala per il 6 aprile 2018, è sparito dai radar, mentre il 3 agosto del 2018 uscirà il film attualmente senza titolo dedicato a Christorpher Robin, con Marc Forster alla regia e Ewan McGregor mattatore. L'atteso adattamento cinematografico di Artemis Fowl, serie di libri fantasy per ragazzi dello scrittore irlandese Eoin Colfer, sarà in sala il 9 agosto del 2019, con Kenneth Branagh regista.

Star Wars IX, torna J.J. Abrams alla regia - è ufficiale Sarà J.J. Abrams a sostituire Colin Trevorrow alla guida di Star Wars 9.

Nicole, infine, uscirà l'8 novembre 2019. Protagonisti Anna Kendrick e Bill Hader, con la prima nei panni della figlia di Babbo Natale.

Fonte: Comingsoon.net