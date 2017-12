L'uomo sul treno - The Commuter: nuovo trailer e locandine del film con Liam Neeson

Di Pietro Ferraro venerdì 15 dicembre 2017

The Commuter: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Jaume Collet-Serra nei cinema italiani dal 25 gennaio 2018.

Il 25 gennaio 2018 arriva nei cinema italiani L'uomo sul treno - The Commuter, action-thriller che segna la quarta collaborazione tra Liam Neeson e il regista Jaume Collet-Serra e di cui oggi vi proponiamo un nuovo trailer in lingua originale e 4 nuove locandine ufficiali.

Il film pone Liam Neeson nei panni di un uomo normale in una situazione straordinaria. A differenza del suo personaggio nella fortunata serie Taken, il Michael McCauley di Liam Neeson qui non ha alcun "set di abilità molto particolari", ma ha comunque bisogno di affidarsi al suo ingegno e al suo istinto quando viene trascinato in un infido gioco di vita o morte mentre sta badando ai fatti suoi sul treno di pendolari che lo porta al lavoro tutti i giorni.

Mentre lo scorso settembre promuoveva il suo film Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House al Toronto Film Festival, Liam Neeson aveva rivelato che intendeva abbandonare i film d'azione, affermando che ne aveva uno in uscita a gennaio, che è The Commuter, e poi "forse un altro", precisando che non aveva in programma di intraprendere altro franchise sulla falsariga di Taken. Poche settimane dopo, l'attore sembrava aver apparentemente cambiato idea affermando che continuerà a fare film d'azione fino alla morte, in netto contrasto con la sua precedente intervista in cui ha indicato che il pubblico potrebbe non voler vedere un film con un 65enne come lui coinvolto in un thriller d'azione. La cosa curiosa è che nel 2015 Liam Neeson aveva già dichiarato che avrebbe smesso di fare film d'azione nell'arco dei due anni successivi, ma ora sembra che l'attore non abbia alcuna intenzione di gettare la spugna.

Liam Neeson ha anche altri due film in post-produzione, che sono in uscita l'anno prossimo. Il primo è il dramma corale Widows del regista Steve McQueen, in cui Neeson recita al fianco di Colin Farrell, Elizabeth Debicki, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya, Viola Davis, Robert Duvall, Michelle Rodriguez e Carrie Coon (uscita 16 novembre 2018); il secondo progetto è il thriller Hard Powder con Emmy Rossum e Laura Dern, che non ha ancora una data di uscita ufficiale.

L'uomo sul treno - The Commuter: trailer italiano dell'action-thriller con Liam Neeson

Eagle Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano de L'uomo sul treno - The Commuter, il nuovo action-thriller con Liam Neeson in arrivo nei cinema italiani il 25 gennaio 2018.





Michael (Liam Neeson) è un ex agente del dipartimento di polizia di New York che prende quotidianamente lo stesso treno per andare e tornare dal lavoro. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero del treno è, a suo avviso, "fuori posto". Michael è intrigato e accetta la sfida, ma si trova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri.

Il cast è completato da Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Elizabeth McGovern, Sam Neill, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott e Letitia Wright.

Il film segna la quarta collaborazione tra Neeson e Collet-Serra dopo Unknown - Senza identità (2011), Non-Stop (2014) e Run All Night (2015). Collet-Serra è reduce dal successo del thriller con squalo Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Shallows).

A seguire trovate anche una nuova locandina ufficiale del film scritto da Byron Willinger, Philip de Blasi e Ryan Engle.





The Commuter: trailer e poster dell'action-thriller con Liam Neeson

Liam Neeson e Jaume Collet-Serra tornano a collaborare per The Commuter, un nuovo action-thriller che vede Neeson nei panni di un agente assicurativo, che si ritrova coinvolto in un complotto criminale dopo che una sconosciuta (Vera Farmiga) gli promette soldi facili in cambio dell'identificazione di un passeggero del treno su cui stanno viaggiando.

Liam Neeson, 'basta action movie' A breve in sala con The Commuter, Liam Neeson vuole dire basta all'action.

The Commuter segna la quarta collaborazione tra Neeson e Collet-Serra dopo Unknown - Senza identità (2011), Non-Stop (2014) e Run All Night (2015). Collet-Serra reduce dal successo del godibile shark-thriller Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Shallows) si appresta a girare l'avventura The Jungle Cruise della Disney che vedrà protagonista Dwayne Johnson.

Nel frattempo Liam Neeson dice di aver fatto il suo tempo con i film d'azione e che sembra arrivata l'ora di accantonare il genere, l'attore lo scorso giugno ha compiuto 65 anni. The Commuter debutta nei cinema americani il 12 gennaio 2018.





