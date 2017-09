The Commuter: trailer e poster dell'action-thriller con Liam Neeson

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 settembre 2017

The Commuter: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Jaume Collet-Serra nei cinema americani dal 12 gennaio 2018.

Liam Neeson e Jaume Collet-Serra tornano a collaborare per The Commuter, un nuovo action-thriller che vede Neeson nei panni di un agente assicurativo, che si ritrova coinvolto in un complotto criminale dopo che una sconosciuta (Vera Farmiga) gli promette soldi facili in cambio dell'identificazione di un passeggero del treno su cui stanno viaggiando.

Liam Neeson, 'basta action movie' A breve in sala con The Commuter, Liam Neeson vuole dire basta all'action.

The Commuter segna la quarta collaborazione tra Neeson e Collet-Serra dopo Unknown - Senza identità (2011), Non-Stop (2014) e Run All Night (2015). Collet-Serra reduce dal successo del godibile shark-thriller Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Shallows) si appresta a girare l'avventura The Jungle Cruise della Disney che vedrà protagonista Dwayne Johnson.

Nel frattempo Liam Neeson dice di aver fatto il suo tempo con i film d'azione e che sembra arrivata l'ora di accantonare il genere, l'attore lo scorso giugno ha compiuto 65 anni. The Commuter debutta nei cinema americani il 12 gennaio 2018.





In questo thriller d'azione Liam Neeson interpreta l'agente assicurativo Michael, la cui strada per andare al lavoro che percorre quotidianamente in treno diventa rapidamente qualcosa che va ben oltre routine. Dopo essere stato contattato da una misteriosa sconosciuta, Michael è costretto a scoprire l'identità di un passeggero nascosto sul suo treno prima dell'ultima fermata. Mentre lavora contro l'orologio per risolvere l'enigma, si rende conto che un piano mortale è in pieno corso e si ritrova involontariamente intrappolato in una cospirazione criminale e a scegliere tra vita e morte per lui e gli altri passeggeri.