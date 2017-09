Dead Ant: trailer della commedia horror con formiche giganti

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 settembre 2017

Dead Ant: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Ron Carlson con Tom Arnold, Sean Astin e Jake Busey.

Dal canale YouTube ufficiale dello Screamfest Horror Film Festival arriva il trailer di Dead Ant, una commedia horror con formiche giganti.

It Came from the Desert: trailer e poster del film basato sul videogame anni '80 Un popolare videogame anni'80 per Amiga con protagoniste formiche giganti mutate diventa un film live-action.

La trama segue la rock band dei Sonic Grave e il loro manager sulla strada del ritorno da un festival di musica nel deserto. Dopo una tappa a base di peyote a Joshua Tree, il gruppo si ritrova alle prese con un'orda di formiche giganti.

Scritto e diretto da Ron Carlson (All American Christmas Carol), Dead Ant è interpretato da Tom Arnold (True Lies), Sean Astin (Il signore delgi anelli), Jake Busey (Ray Donovan), Rhys Coiro (Texas Rising), Leisha Hailey (L Word), Cameron Richardson (Harper’s Island) e Danny Woodburn (Tartarughe Ninja).

Le immagini parlano chiaro, vivamente consigliato a chi ha apprezzato titoli come It came from the desert, Arac Attack - Mostri a otto zampe e naturalmente Big Ass Spider!.



Il film avrà la sua prima mondiale il prossimo mese allo Screamfest (10-19 ottobre).