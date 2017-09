Hostiles: primo trailer del western con Christian Bale e Rosamund Pike

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 settembre 2017

Hostiles: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film western di Scott Cooper con Christian Bale e Rosamund Pike.

Disponibile un primo trailer di Hostiles, il western del regista Scott Cooper (Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace). Ambientato nel 1892 il film vede protagonista Christian Bale nei panni di un capitano dell'esercito che accetta di scortare un capo guerriero Cheyenne (Wes Studi) morente e la sua famiglia in un viaggio per tornare nelle terre della loro tribù. Lungo la strada incontreranno una serie di ostacoli che trasformeranno il viaggio in un'odissea mutando il rapporto e le dinamiche all'interno della carovana.

Il film è interpretato anche da Rosamund Pike, Adam Beach, Ben Foster, Jesse Plemons, Q'orianka Kilcher, Peter Mullan, Paul Anderson, Stephen Lang e Scott Wilson.

Rosamund Pike ha rivelato in un'intervista che lei e Christian Bale hanno evitato di parlarsi tra una ripresa e l'altra con Bale che la teneva volutamente a distanza: "I nostri personaggi in 'Hostiles' sono abbastanza disfunzionali, ma hanno questa connessione profonda che abbiamo lasciato accadere senza mai parlarne davvero".





Ambientato nel 1892, Hostiles racconta la storia di un leggendario capitano dell'esercito (Christian Bale) che, dopo una dura resistenza, accetta riluttante di scortare un capo guerriero Cheyenne (Wes Studi) morente e la sua famiglia fino alle terre della loro tribù. Durante il viaggio straziante e pericoloso dal Nuovo Messico alle praterie del Montana, gli ex avversari incontrano una giovane vedova (Rosamund Pike) la cui famiglia è stata assassinata sulle pianure. Insieme, devono unire le forze per superare un territorio ostile con Comanche sul piede di guerra e alcuni violenti emarginati che incontrano lungo il cammino.