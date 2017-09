Lady Bird: trailer e poster del film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 settembre 2017

Lady Bird: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia drammatica di Greta Gerwig nei cinema americani dal 10 novembre 2017.

A24 ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Lady Bird. Scritto e diretto dall'attrice Greta Gerwig, il film segue Christine "Lady Bird" McPherson (Saoirse Ronan) mentre si scontra con i suoi genitori (interpretati da Laurie Metcalf e Tracy Letts), la sua educazione, gli interessi amorosi e più in generale con l'essere una adolescente.

Il cast del film include anche Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Timothee Chalamet (Call Me By Your Name), Lois Smith (The Nice Guys), Laura Marano (Suxbad - Tre menti sopra il pelo) e Kathryn Newton (Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

Greta Gerwig in realtà è alla sua seconda regia dopo aver co-diretto con Joe Swanberg il film indipendente Nights and Weekends (2008).





In "Lady Bird" Greta Gerwig si rivela un voce cinematografica nuova e audace con il suo debutto alla regia, scavando tra umorismo e pathos nel legame turbolento tra una madre e la figlia adolescente. Christine "Lady Bird" McPherson (Saoirse Ronan) la contrasta ferocemente, ma lei è esattamente come la sua amorevole, testarda e tenace mamma (Laurie Metcalf), un'infermiera che lavora instancabilmente per mantenere la sua famiglia dopo che il padre di Lady Bird (Tracy Letts) perde il suo lavoro. Ambientato a Sacramento, in California nel 2002, in uno scenario economico americano che cambia rapidamente, Lady Bird è uno sguardo affascinante sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e la bellezza ineguagliata di un luogo chiamato casa.