Strangers in Paradise diventa cinema

Di Federico Boni mercoledì 13 settembre 2017

Angela Robinson di Professor Marston & the Wonder Women per l'adattamento cinematografico di Strangers in Paradise.

Angela Robinson adatterà per il cinema insieme a Terry Moore Strangers in Paradise, graphic novel di quest'ultimo edita in Italia da Bao Publishing. La Robinson si è appena fatta vedere al Toronto Film Festival con Professor Marston & the Wonder Women, pellicola da lei sceneggiata e diretta con Luke Evans e Rebecca Hall protagonisti.

Protagonisti di Strangers in Paradise sono Katchoo e Francine, ragazzi che si conoscono fin dai tempi del liceo e abitano assieme. Katchoo è profondamente innamorata di Francine, che a sua volta la considera la sua migliore amica. Un giorno Katchoo incontra a una mostra d'arte David, che poco dopo le dichiara di essersi innamorato di lei. Intanto, Francine ha problemi con il suo ragazzo, Freddie, che la tradisce scatenando così l'ira di Katchoo.

Terry Moore ha debuttato nel 1993 proprio con Strangers in Paradise, miniserie autoprodotta presto diventata uno dei simboli della rinascita del fumetto indipendente.

Fonte: Comingsoon.net