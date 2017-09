Stasera in tv: "Left Behind - La Profezia" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 14 settembre 2017

Rai 2 stasera propone "Left Behind - La profezia", film thriller del 2014 diretto da Vic Armstrong e interpretato da Nicolas Cage, Cassi Thomson, Chad Michael Murray e Lea Thompson.





Cast e personaggi

Nicolas Cage: Rayford Steele

Cassi Thomson: Chloe Steele

Chad Michael Murray: Buck Williams

Lea Thompson: Irene Steele

Nicky Whelan: Hattie Durham

Quinton Aaron: Simon

Laura Cayouette: Vicina

Jordin Sparks: Shasta Carvell

Martin Klebba: Melvin Weir

Lolo Jones: Lori

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Rayford Steele

Veronica Puccio: Chloe Steele

Andrea Mete: Buck Williams

Domitilla D'Amico: Hattie Durham





La trama

L’evento più importante nella storia dell’umanità si sta verificando. Improvisamente l’episodio biblico del Rapimento della Chiesa colpisce la Terra. Milioni di persone scompaiono senza lasciar traccia.

Tutto ciò che resta sono i loro indumenti e i loro averi; in un istante il terrore e il caos generale si diffondono in tutto il mondo: le sparizioni sono la causa di autoveicoli senza equipaggio che si schiantano e bruciano, gli aerei precipitano, mentre ingorghi, tumulti e saccheggi invadono le città. In un attimo l’intero pianeta precipita nelle tenebre, senza che nessuno possa offrire il proprio aiuto o trovare delle soluzioni.

La famiglia Steele è intrappolata nel filo tagliente del male. Ray Steele, un pilota di aerei, si sforza di mantenere la calma per poter salvare la vita ai passeggeri rimasti a bordo del suo aereo, dato che il mondo al di sotto non è più in grado di aiutare il suo equipaggio e mettere al sicuro le altre persone. Dopo aver esaurito tutte le risorse, il personale di volo scarseggia, il panico aumenta a bordo, e Ray deve pilotare il mezzo con l’aiuto di un reporter della GWN, Cameron “Buck” Williams, il quale prende il posto del copilota in vista della crisi. Williams, rimasto intrappolato a circa 30.000 metri di altezza su un aereo colmo di passeggeri terrorizzati, non riesce a trovare nessuna spiegazione all’incomprensibile vicenda.

A terra, la figlia di Ray, Chloe Steele, ha difficoltà nel cercare suo fratello e sua madre, entrambi dispersi durante l’evento. Dimenandosi nel caos, Chloe si fa strada in un mondo in cui regnano terrore e disperazione.





Note di produzione

La domanda, sollevata all’inizio del film da Chloe, personaggio centrale, rappresenta il nucleo di questo remake cinematografico dell’omonimo film del 2000. Non si tratta solo di una vicenda sulla crisi universale, bensì la storia di personaggi; si riflette su Dio, sulla Sua esistenza, e sulla natura del mondo che ci circonda. È un approccio alla narrativa sul Rapimento della Chiesa e del Post-Rapimento, delineata nei romanzi della serie Left Behind e nei precedenti film che hanno ereditato il successo del passato. Allo stesso tempo, si è reso il mondo un fattore rilevante al pubblico presente e futuro.

Il 2014 è diventato l’ufficioso “Anno di Film sulla Bibbia”, durante il quale si sono diffuse molte rappresentazioni teatrali di storie dal tema Cristiano. Nel primo trimestre del 2014 hanno predominato gli incassi al botteghino di questo genere di film con “Son of God”, una riedizione cinematografica della miniserie televisiva di The Bible (La Bibbia), trasmessa inizialmente su History Channel, e “Noah”, racconto epico che ha fatto discutere, con un budget di oltre 130 milioni di dollari, diretto da Darren Aronofsky, con protagonista Russell Crowe, “Exodus” di Ridley Scott e interpretato da Christian Bale, distribuito a Dicembre negli Stati Uniti.

Da un’analisi cinica risulta che questa nuova tendenza, i cui incassi ad Hollywood sono esclusivamente riservati ad un pubblico che privilegia il tema della Bibbia, percorre anche le ondate del genere horror e offende la commedia. Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che l’audience è alla ricerca di un significato più elevato all’interno del film. Sebbene l’attuale ondata di proiezioni basate sui fumetti abbia portato il pubblico a farsi domande sul bene, sul male e sull’importanza dell’eroismo, sembra che la corrente di pellicole incentrate sul temabiblico affronti l’argomento della natura del mondo, la nostra possibile relazione con il Creatore, e il significato cosmico delle nostre vite.

Gli spettatori desiderano la sostanza, e la storia basata sulla Bibbia offre quell’essenza, attraverso l’interpretazione immaginaria di eventi religiosi. Tuttavia, Left Behind - La Profezia differisce dalle altre opere su questo tema poiché non rappresenta una ripetizione cinematografica di eventi Biblici passati. Si tratta, piuttosto, di un’interpretazione inverosimile di una profezia apocalittica. Il film, piuttosto che ricorrere al passato, ci fa riflettere su un eventuale futuro più oscuro. È la cronaca dei primi eventi del Rapimento della Chiesa, il momento in cui i veri credenti nel Cristianesimo saranno riportati all’improvviso in Paradiso, mentre nel resto del mondo ha inizio uno Scontro Catastrofico: gli ultimi anni dell’esistenza sono presieduti dall’Anticristo.

Hollywood non è nuova al tema dell’Anticristo, basti pensare al grande successo di “Omen”, la serie di film che racconta l’ascesa del falso messia Damien Thorne. Queste proiezioni, e i successivi remake, affrontano l’argomento dello Scontro Finale, incentrandosi sulla nascita, l’ascesa e la sconfitta definitiva dell’Anticristo. Tuttavia, è opportuno ricordare che gli avvenimenti sul Rapimento della Chiesa sono difficilmente reperibili.





