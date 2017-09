Hellboy reboot : prima immagine ufficiale di David Harbour

Di Pietro Ferraro giovedì 14 settembre 2017

David Harbour è Hellboy nella prima immagine ufficiale del reboot Lionsgate.

E' stato finalmente svelato ufficialmente il nuovo Hellboy. Qualche mese era approdata online la notizia di questo nuovo reboot di Hellboy diretto da Neil Marshall (The Descent) con David Harbor (Stranger Things) designato ad impersonare il demone rosso. Ora Lionsgate ha rilasciato la prima immagine di Harbour come Hellboy che andiamo a proporvi insieme ad una seconda foto stavolta in bianco e nero e condivisa dallo stesso Harbour.

Hellboy: Ed Skrein abbandona il reboot per una controversia sul casting Ed Skrein dopo la polemica sul suo casting legata all'etnia del personaggio abbandona il ruolo di Ben Daimio.

La prima foto di David Harbour nei panni di Hellboy arriva dala pagina ufficiale di Facebook del film. Questa nuova versione, proprio come con la versione di Ron Perlman del personaggio dei film di Guillermo Del Toro, sembra molto fedele all'originale, ma con alcune differenze. Non che la versione di Perlman fosse "morbida" ma questa nuovo look sembra più "cattivo". Nel complesso non ci sono stati grossi cambiamenti rispetto al passato, ma è l'interpretazione e l'approccio al personaggio che fanno la differenza, quindi bisognerà attendere per scoprire quanto realmente differente sia questo nuovo Hellboy.

Molti avrebbero voluto vedere Guillermo Del Toro concludera la sua trilogia e fare un Hellboy 3, ma questo non è accaduto. Al contrario stiamo ottenendo una nuova versione live-action del fumetto che sarà più dark, grintosa, probabilmente vietata ai minori (R-rated) e non sarà una storia d'origine, con il creatore Mike Mignola fortemente coinvolto nella produzione. Questo primo sguardo al nuovo Hellboy, sebbene simile all'altra versione live-action, lascia intravedere quel tono più cupo e più grintoso.

Con il casting in corso da tre mesi di prevede che la produzione avrà inizio in tempi brevissimi. Milla Jovovich (Resident Evil) sarà la malvagia Regina di Sangue, Ian McShane (John Wick) è a bordo come il professor Bloom, con la "Star" di American Honey Sasha Lane che si è recentemente unita al cast come Alice Monaghan. Il casting più notevole è arrivato recentemente quando all'attore di Deadpool Ed Skrein è stata offerta la parte di Ben Daimio, ma una volta che i fan si sono rivoltati per la mancata scelta di un attore orientale, Skrein ha abbandonato di sua sponte il film. Ora, Daniel Dae Kim (Lost) è stato scelto per sostituire Skrein per una rappresentazione più fedele del personaggio dai fumetti.

Lionsgate non ha ancora fissato una data di rilascio del reboot, che in origine era stato annunciato con il titolo Hellboy: Rise of the Blood Queen, ma lo studio ha deciso di cambiarlo semplicemente in Hellboy, che è lo stesso titolo del primo live-action di Guillermo Del Toro. Il film dovrebbe arrivare nelle sale alla fine del 2018.