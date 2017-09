The Foreigner: trailer e locandine del thriller d'azione con Jackie Chan e Pierce Brosnan

Di Pietro Ferraro giovedì 14 settembre 2017

The Foreigner: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Martin Campbell nei cinema americani dal 13 ottobre 2017.

STX Entertainment ha reso disponibili un trailer e 10 locandine di The Foreigner, il nuovo film dell'icona della arti marziali Jackie Chan. Il film sulla scia del Taken con Liam Neeson vede Jackie Chan nei panni di un padre con un "set di abilità" molto speciali che usa per affrontare un gruppo di terroristi. Il film che vede co-protagonista l'ex 007 Pierce Brosnan è diretto dal Martin Campbell di La maschera di Zorro, Casinò Royale e Fuori controllo.

The Foreigner racconta la storia dell'imprenditore londinese Quan (Chan), il cui passato sepolto rimerge in cerca di vendetta quando l'unica persona per cui Quan si è lasciato tutto alle spalle, sua figlia adolescente, viene rapita in un atto terroristico di stampo politico all'apparenza senza senso. Nella sua ricerca implacabile dell'identità dei terroristi, Quan entra in conflitto con un funzionario del governo britannico (Pierce Brosnan), il cui passato potrebbe rivelare indizi sulle identità degli sfuggevoli assassini.

Il cast di supporto è completato da Michael McElhatton, Katie Leung, Orla Brady e Simon Kunz. Martin Campbell (Casino Royale) dirige da uno sceneggiatura di David Marconi (Nemico pubblico), basata sul romanzo "The Chinaman" di Stephen Leather. Questo progetto segna il ritorno dietro la macchina da presa di Martin Campbell a sei anni dal fallimento di critica e incassi del cinecomic Lanterna Verde che lo stesso protagonista Ryan Reynolds ha in più di un'occasione sbeffeggiato. Martin Campbell in questo lasso di tempo si è concentrato sul piccolo schermo dirigendo il pilot della serie tv Last Resort e ulteriori pilot per Warriors e Reckless mai diventati serie tv.

Jackie Chan è anche produttore di The Foreigner con Wayne Marc Godfrey, Arthur Sarkissian, Qi Jian Hong, Claire Kupchak, Scott Lumpkin, Jamie Marshall, Cathy Schulman. Jackie Chan ha inoltre fornito la voce al maestro Wu in Lego Ninjago - Il Film (nei cinema italini dal 12 ottobre) e sta collaborando con un'altra icona action, Sylvester Stallone, su un nuovo film d'azione intitolato Ex-Baghdad. Ci sono state anche voci che Chan potrebbe riunirsi con Chris Tucker per una quarta puntata di Rush Hour, ma non c'è stata alcuna conferma che il progetto sia ufficialmente in sviluppo.