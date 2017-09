Al cinema dal 14 settembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 14 settembre 2017

Arrivano in sala il film d'animazione "Cars 3", l'horror "Leatherface", il biopic "Barry Seal" e dal Festival di Venezia gli italiani "Gatta Cenerentola" e "Veleno".

- Cars 3 (USA 2017 - Animazione - Durata 109 minuti) di Brian Fee con le voci di Massimiliano Manfredi, Rossella Acerbo, Andrea Mete, Sabrina Ferilli, Marco Messeri, Ivan Capelli, Alex Zanardi, Ugo Pagliai, Pino Insegno. Trama: Durante una gara, Saetta commette un grosso passo falso che culmina in un drammatico incidente. Per rimettersi in forma, il numero 95 si rivolge a Cruz Ramirez: allenatrice esperta di tecnologia nel nuovissimo Rust-eze Racing Center. Il suo stile di allenamento è entusiastico e deciso e non ha paura di mostrare un po’ di fermezza. TRAILER ITALIANO

Cars 3: Recensione in Anteprima Dopo Toy Story la Pixar mette a segno l'unica altra trilogia della propria storia con Cars.

- Appuntamento al parco (Gran Bretagna 2017 - Drammatico - Durata 102 minuti) di Joel Hopkins con Diane Keaton, Brendan Gleeson, Lesley Manville, James Norton, Jason Watkins, Simon Callow, Alistair Petrie, Elizabeth Conboy. Trama: La storia si svolge nel pittoresco contesto dell'Hampstead Village, un'oasi di verde in mezzo al trambusto della vita londinese. Sul limitare del parco vive la vedova americana Emily, che lotta per ritrovare una parvenza di tranquillità esistenziale in seguito alla morte del marito, mentre scivola sempre di più sotto una montagna di debiti. Un giorno, mentre rovista tra le cose di suo marito, si sorprende a guardare fuori dalla finestra dell'attico la distesa del parco, quando scorge un uomo che vive in una fatiscente capanna all'interno del parco. Quando assiste all'aggressione che l'uomo subisce, chiama la polizia. Il giorno dopo decide di avventurarsi nel parco e rintracciare l'uomo. Un atto di compassione che cambierà la sua vita e potenzialmente anche quella del "misterioso eremita". TRAILER ITALIANO

- Barry Seal - Una storia americana (USA 2017 - Biografico / Azione - Durata 115 minuti) di Doug Liman con Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Caleb Landry Jones. Trama: La pellicola racconta le tanto incredibili quanto vere peripezie di Barry Seal, pilota truffaldino che si è ritrovato inaspettatamente reclutato dalla CIA per guidare sotto copertura una delle più importanti operazioni antidroga della storia degli Stati Uniti. TRAILER ITALIANO

- Gatta Cenerentola (Italia 2017 - Animazione - Durata 86 minuti) Un film di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone con Alessandro Gassmann, Maria Pia Calzone, Massimiliano Gallo. Trama: Cenerentola è cresciuta all'interno della Megaride, un'enorme nave ferma nel porto di Napoli da più di 15 anni. Suo padre, ricco armatore della nave e scienziato, è morto portando con sé nella tomba i segreti tecnologici della nave e il sogno di una rinascita del porto. La piccola vive da allora all'ombra della temibile matrigna e delle sue perfide sei figlie. La città versa ora nel degrado e affida le sue residue speranze a Salvatore Lo Giusto, detto 'o Re, un ambizioso trafficante di droga che, d'accordo con la matrigna, sfrutta l'eredità dell'ignara Cenerentola per fare del porto di Napoli una capitale del riciclaggio. La nave, infestata dai fantasmi-ologrammi di una tecnologia e di una storia dimenticate, sarà il teatro dell'intera vicenda e metterà in scena lo scontro epocale tra la miseria delle ambizioni del presente e la nobiltà degli ideali del passato. Il futuro della piccola Cenerentola e della povera città di Napoli sono legati ad uno stesso, sottilissimo, filo. TRAILER UFFICIALE

Venezia 2017, Gatta Cenerentola: Recensione in Anteprima L'animazione italiana è viva e vegeta come dimostrato dal sorprendente Gatta Cenerentola, dal 14 settembre in sala.

- Leatherface (USA 2017 - Horror - Durata 90 minuti) di Julien Maury e Alexandre Bustillo con Lili Taylor, Stephen Dorff, Angela Bettis, Sam Strike, James Bloor, Jessica Madsen, Vanessa Grasse, Finn Jones, Nicole Andrews, Julian Kostov. Trama: Quattro adolescenti violenti, scappati da un ospedale psichiatrico, rapiscono una giovane infermiera e la portano con loro in un viaggio all’inferno inseguiti da un poliziotto altrettanto squilibrato in cerca di vendetta. Uno dei ragazzi è destinato a vivere eventi tragici e una serie di orrori che distruggeranno la sua mente per sempre trasformandolo in un mostro conosciuto come "Faccia di cuoio". TRAILER ITALIANO

Leatherface: Recensione in Anteprima 43 anni dopo Non aprite quella Porta, Leatherface torna al cinema raccontando la nascita del mostro.

- Veleno (Italia 2017 - Drammatico - Durata 101 minuti) di Diego Olivares con Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito, Miriam Candurro, Gennaro Di Colandrea, Marianna Robustelli, Nando Paone. Trama: Ispirato a una storia vera, Veleno è il racconto di una famiglia, di un’intera comunità che vive il dramma di un territorio contaminato, diventando simbolo delle contraddizioni di una terra ormai abbandonata a se stessa, dove la paura e i soldi facili corrompono gli animi di alcuni, ma fanno anche crescere il coraggio e la forza di reagire di altri. Cosimo e Rosaria nonostante la paura e il dolore per la malattia scelgono di non arrendersi e di rimanere attaccati alle proprie radici.. TRAILER UFFICIALE

- Fuori c'è un mondo (Italia 2017 - Drammatico - Durata 90 minuti) di Giovanni Galletta con Emanuele Bosi, Giulia Anchisi, Alberto Tordi. Trama: Nel momento in cui il giovane scrittore Gabriele riesce a vincere lo stato di depressione che lo ha portato ad evitare a lungo le persone, il mondo riprende ad accoglierlo nella sua struggente bellezza. Ma l’approdo al cambiamento ed alla ricerca della felicità che il giovane uomo sta inseguendo si rivelerà tutt’altro che semplice. TRAILER ITALIANO

- David Gilmour - Live at Pompeii (USA 2017 - Documentario - Durata 120 minuti) un film di Gavin Elder. Trama: Il 7 e 8 luglio 2016 David Gilmour si è esibito in due concerti spettacolari nel leggendario anfiteatro di Pompei, all’ombra del Vesuvio, 45 anni dopo avervi suonato durante le registrazioni della storica esibizione Pink Floyd Live at Pompeii, ripresa da Adrien Maben. Ora quelle performance straordinarie arrivano in 2000 cinema di tutto il mondo. Il film concerto includerà il meglio di entrambi gli show di quel luglio 2016, girati in 4K e Dolby Atmos dal regista Gavin Elder. [Al cinema dal 13 al 15 settembre] TRAILER ITALIANO

- Walk With Me - Il potere della Mindfulness (USA 2017 - Documentario - Durata 93 minuti) Un film di Marc Francis e Max Pugh con Benedict Cumberbatch. Trama: Narrato dalla voce del candidato all’Oscar Benedict Cumberbatch, Walk With Me è un viaggio nel microcosmo della comunità monastica del maestro Zen Thich Nath Hanh, che insegna l’antica arte della meditazione buddhista oggi nota come "Mindfulness". [Al cinema dal 12 settembre] TRAILER ITALIANO