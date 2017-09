Red Sparrow: primo trailer italiano del thriller d'azione con Jennifer Lawrence

Di Pietro Ferraro giovedì 14 settembre 2017

Red Sparrow: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Francis Lawrence nei cinema americani dal 2 marzo 2018.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer di Red Sparrow, il thriller d'azione con protagonista il Premio Oscar Jennifer Lawrence.

Dominika Egorova è tante cose. Una figlia devota che ha deciso di proteggere la madre a tutti i costi. Una prima ballerina la cui implacabile determinazione ha spinto il suo corpo e sua la mente al limite assoluto. Una maestra nel combattimento seducente e manipolatrice. Quando subisce un infortunio che le stronca la carriera, Dominika e sua madre affrontano un futuro doloroso e incerto. È per questo che si trova manipolata e spinta a diventare la più recente recluta della Sparrow School, un servizio segreto di intelligence che spinge giovani eccezionali come lei a usare corpi e menti come armi. Dopo aver sopportato un percorso di addestramento perverso e sadico, emerge come lo "Sparrow" più pericoloso che il programma abbia mai prodotto. Dominika deve ora riconciliare la persona che era con l'autorità che la controlla, mentre la propria vita e quella di tutti coloro a cui tiene è a rischio, incluso un agente americano della CIA che cerca di convincerla che è l'unica persona di cui può fidarsi.

Il cast di Red Sparrow include anche Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e Jeremy Irons.

Francis Lawrence, che precedentemente ha diretto Jennifer Lawrence negli ultimi tre film della saga Hunger Games, dirige Red Sparrow da una sceneggiatura di Justin Haythe (Revolutionary Road) basata sul libro di Jason Matthews. Red Sparrow debutta nei cinema americani il 2 marzo 2018.