Stasera in tv: "La pazza gioia" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 15 settembre 2017

Rai 3 stasera propone "La pazza gioia", film drammatico del 2016 diretto da Paolo Virzì e interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Marco Messeri e Anna Galiena.





Cast e personaggi

Valeria Bruni Tedeschi: Beatrice Morandini Valdirana

Micaela Ramazzotti: Donatella Morelli

Valentina Carnelutti: Fiamma Zappa

Marco Messeri: Floriano Morelli

Anna Galiena: Luciana Brogi Morelli

Tommaso Ragno: Giorgio Lorenzini

Bob Messini: Avvocato Pierluigi Aitiani

Sergio Albelli: Torrigiani

Marisa Borini: Signora Morandini Valdirana

Simone Lenzi: Padre adottivo di Elia

Isabella Cecchi: Madre adottiva di Elia

Luisanna Messeri: Infermiera caposala

Bobo Rondelli: Renato

Graziano Salvadori: cameo





Trama e recensione

Beatrice Morandini Valdirana (Valeria Bruni Tedeschi) è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli (Micaela Ramazzotti) è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambe classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.

La pazza gioia: Recensione del film di Paolo Virzì Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti straordinarie protagoniste del nuovo film di Paolo Virzì, La Pazza Gioia.





Curiosità







Il film ha ricevuto 17 candidature ai David di Donatello vincendo in 5 categorie: Miglior film, Miglior regista, Migliore attrice protagonista (Valeria Bruni Tedeschi), Migliore scenografo e Migliore acconciatore.



Il film è stato candidato a 10 Nastri d'Argento vincendo in 5 categorie: Regista del miglior film, Migliore sceneggiatura, Migliore attrice protagonista (Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti), Migliori costumi e Migliore colonna sonora. Il film ha inoltre ricevuto il Premio Wella per l'immagine a Micaela Ramazzotti e il Premio Shiseido a Valeria Bruni Tedeschi.



Il regista Paolo Virzì parla del film: "Sono molto eccitato da questa nuova impresa, da questa storia di pazzia, di desiderio di libertà e di amore, scritta insieme a Francesca tra risate e lucciconi, che ci ha spinto a perlustrare i luoghi più diversi dove ci si prende cura dei disturbi psichici, a volte con percorsi di terapia ottimistici, o più spesso sbrigativamente con la custodia e la restrizione. Con questo film avventuroso, in bilico tra ironia e dramma, esploriamo il confine labile tra sanità e insanità mentale, immergendoci nel cuore di esistenze condannate allo stigma sociale della follia e della pericolosità, e provando ad osservare - attraverso quel loro sguardo ritenuto strano, di donne imperfette - la fragilità, la miseria e a volte anche la ferocia delle nostre esistenze ritenute normali".



Il film ha incassato in Italia un totale di € 6.060.000.







La colonna sonora



Le musiche originali del film, premiate con un Nastro d'Argento, sono di Carlo Virzì , fratello del regista Paolo Virzì.

, fratello del regista Paolo Virzì.

Le canzoni utilizzate nel trailer sono "Lady Marmalade", brano del 1974 delle Labelle, scritta da Bob Crewe e Kenny Nolan e "Senza fine" brano del 1961 di Gino Paoli.



Cantante e chitarrista del gruppo rock Snaporaz, in attività dal 1997 al 2001, Carlo Virzì è autore delle colonne sonore di molti film del fratello Paolo Virzì tra cui Caterina va in città (2003), La prima cosa bella (2010), Il capitale umano (2014) e Ella & John selezionato in concorso al Festival di Venezia 2017pazza gioai.



Carlo Virzì è anche regista e sceneggiatore del film L'estate del mio primo bacio (2006) suo esordio alla regia e dell'opera seconda I più grandi di tutti (2012).



I crediti di Carlo Virzì includono musiche anche per Se Dio vuole di Edoardo Falcone (2015) e Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni (2016).



TRACK LISTINGS:

1 Terapia (Version No. 1) 2:33

2 Buonanotte 1:26

3 La pazza gioia – Carlo Virzì & Leonardo Milani 3:22

4 La veggente 3:23

5 Terapia (Version No. 2) 2:12

6 Montecatini 1:19

7 Gocce 0:58

8 Back On the Ground 5:11

9 Lungomare (Version No. 1) 1:41

10 Tema di Elia (Version No. 1) 1:38

11 Terapia (Version No. 3) 3:34

12 Lungomare (Version No. 2) 2:15

13 Tema di Elia (Version No. 2) 3:33

14 Seven Apples 3:55