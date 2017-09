Sister Act: Whoopi Goldberg e il cast si esibiscono per il 25° anniversario (video)

Di Pietro Ferraro venerdì 15 settembre 2017

Il cast di "Sister Act" riunito per celebrare cantando i 25 anni dall'uscita del film.

Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Kathy Najimy, Wendy Makkena e il compositore Marc Shaiman si sono riunito per celebrare il 25° anniversario di Sister Act. Goldberg ha presentato questa reunion e si è anche esibita dirigendo il coro che ha intonato il brano "I Will Follow Him" entusiasmando il pubblico presente. Attraverso le interviste della reunion si è scoperto che gran parte del cast ha tenuto contatti sporadici nel corso degli anni.

Sister Act, arriva il remake 23 anni dopo il boom dell'originale torna al cinema Deloris Van Cartier ma senza Whoopi Goldberg nei suoi abiti.

"I Will Follow Him" è la performance finale del film del 1992 che vedeva protagonista Whoopi Goldberg come Deloris Van Cartier, un cantante di night che si nasconde in un convento dopo aver visto il suo fidanzato gangster uccidere un uomo. L'attrice vincitrice dell'Oscar ha guidato l'esibizione dirigendo la celebre star Wendy Makkena (Suor Maria Roberta), Kathy Najimy (Suor Maria Patrizia), Sherri Izzard, Darlene Koldenhoven, Beth Fowler, Andrea Robinson e Prudence Holmes. Rose Perenti (Suor Alma) che è morta nel 1996 è stat sostituita al pianoforte dal compositore Marc Shaiman.

Prima della perfomance canora Goldberg ha intervistato Makkena, Najimy e Shaiman. Harvey Keitel (Vince LaRocca) ha fatto un'apparizione a sorpresa mentre Maggie Smith (Madre Superiora) ha inviato un bel video messaggio:

Ho dei ricordi bellissimi di quando abbiamo fatto quei pazzi, pazzi, pazzi film. Vi saluto con immenso amore.

Questa è la prima reunion ufficiale che il cast ha avuto dall'uscita del film negli anni '90. Goldberg ha rivelato che in principio non aveva intenzione di cantare nel film, mentre Najimy ha raccontato che è stato grazie alla sua divertente "voce da opera" che ha ottenuto il ruolo, che però è arrivato dopo diverse audizioni.

Najimy ha raccontato di uno scherzo che hanno giocato ad un povero cameriere del servizio in camera durante le riprese.

Eravamo in una di quelle camere d'albergo, abbiamo ordinato vino e patatine fritte, indossavamo i nostri costumi da suore e abbiamo ordinato il servizio in camera...e il servizio in camera è arrivato proprio quando abbiamo messo un porno alla tv ed eravamo entrambe nei nostri costumi da suora, così ho detto a Makkena: "non lo cambiare, non lo cambiare!"

Sister Act si rivelò un successo al box-office quando uscì nel 1992 con 231.6 milioni di dollari incassati in tutto il mondo che lo resero l'ottavo maggior incasso dell'anno. Il film ebbe un sequel dal titolo Sister Act 2, così come un musical popolare che si è concluso a Broadway nel 2011. Disney ha annunciato piani per un reboot nel 2015, ma da allora non ci sono stati aggiornanenti.