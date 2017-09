John Wick 3 ha una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 15 settembre 2017

John Wick 3 è finalmente realtà.

88 milioni di dollari incassati in tutto il mondo con il primo capitolo e ben 171 con il secondo, girato in parte in Italia. Il fenomeno John Wick non conosce soste, tanto da meritarsi un 3° capitolo appena annunciato dalla Lionsgate.

La pellicola uscirà in sala il 17 maggio del 2019, con Keanu Reeves ovviamente mattatore. Tutto tace sul nome del regista, visto e considerato che David Leitch e Chad Stahelski, i due padri del primo John Wick, sono attualmente impegnatissimi. David Leitch, da poco in sala con Atomica Bionda, è al lavoro su Deadpool 2, mentre Chad Stahelski dovrà riportare in vita Highlander. Certo è difficile immaginare un John Wick affidato ad altri, visto quanto realizzato con i primi due episodi.

John Wick - Capitolo 2: Recensione in Anteprima Keanu Reeves sempre più letale anche tra i vicoli di Roma in John Wick - Capitolo 2, dal 16 marzo in sala.

Nel 2° capitolo, ambientato anche a Roma, hanno recitato i nostri Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini e Franco Nero, al fianco di Common, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Lance Reddick, Bridget Moynahan, John Leguizamo e Ian McShane.

