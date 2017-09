Ad Astra di James Gray ha una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 15 settembre 2017

Riprese imminenti per Ad Astra di James Gray.

New Regency e 20th Century Fox hanno annunciato l'uscita in sala di Ad Astra, epico sci-fi diretto da James Gray ed interpretato da Brad Pitt. La pellicola uscirà in sala l'11 gennaio del 2019. Per Pitt, che ha prodotto Civiltà Perduta di Gray, sarà la prima volta al fianco del regista.

A completare il cast Ruth Negga, Donald Sutherland e Tommy Lee Jones, premio Oscar come miglior attore non protagonista grazie a Il Fuggitivo. Secondo quanto riportato da Deadline, Lee Jones indosserà gli abiti del padre di Pitt, abbandonato 20 anni prima per andare alla ricerca di vita extraterrestre su Nettuno. Ora cresciuto, sarà Roy McBride ad andare alla ricerca del padre scomparso, per capire cosa gli sia successo nello Spazio.

Gray ha scritto la sceneggiatura insieme a Ethan Gross. A produrre la pellicola New Regency e la Plan B di Pitt, nominata agli oscar per La grande Scommessa e vincitrice di una statuetta con 12 anni Schiavo.

