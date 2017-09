Roma 2017, Mazinga Z - Infinity in anteprima mondiale alla Festa del Cinema

Di Federico Boni venerdì 15 settembre 2017

Il 28 ottobre prossimo, ovvero 3 giorni prima rispetto all'uscita nelle sale italiane, Mazinga Z - Infinity verrà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, arrivata alla sua XII° edizione, all'interno della sezione autonoma di Alice nella città.

Per l’anteprima capitolina sarà presente Gō Nagai, il grande mangaka che nel lontano 1972 creò quello che sarebbe stato il primo robot pilotato da un uomo nella storia degli anime giapponesi: Mazinga Z, un personaggio, amatissimo da intere generazioni di tutto il mondo, destinato all’immortalità. Grazie al suo fascino futuristico e ai valori di pace e giustizia per i quali combatte, Mazinga Z è ancora oggi un fenomeno planetario e un’icona contemporanea per chi è cresciuto con i suoi manga e le sue serie tv.