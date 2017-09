Halloween, torna Jamie Lee Curtis

Di Federico Boni venerdì 15 settembre 2017

Halloween 11 entra finalmente in produzione.

L'annuncio a sorpresa. Jamie Lee Curtis tornerà ad indossare gli abiti di Laurie Strode nel nuovo Halloween. A darne l'annuncio la Blumhouse di Jason Blum, con un'uscita in sala datata 19 ottobre 2018. La pellicola uscirà 40 anni dopo il capolavoro horror originale di John Carpenter, che vide l'allora ventenne Curtis debuttare sul grande schermo.

Girato anche il sequel nel 1981, nel 1998, con Halloween - 20 anni dopo, Jamie Lee ritrovò il suo iconico personaggio per la terza volta, per poi morire in Halloween: la risurrezione del 2002. E allora come potrà tornare in vita in questo 11esimo capitolo, a nove anni da Halloween II di Rob Zombie? Facile a dirsi. Questa pellicola ignorerà la fiumana di sequel visti negli anni, raccontando la propria storia.

Halloween: John Carpenter ha approvato la sceneggiatura del reboot John Carpenter ha letto e approvato la sceneggiatura del reboot di "Halloween" nelle sale per Halloween 2018.

David Gordon Green dirigerà il tutto, co-sceneggiando la pellicola insieme a Danny McBride. Carpenter farà da produttore esecutivo insieme a Malek Akkad e a Jason Blum. Nell'attesa è stata diffusa un''immagine ufficiale che vede la Curtis negli abiti di Laurie Strode, con Michael Myers minaccioso alle sue spalle.

Franchise Halloween Film

Halloween - La notte delle streghe (Halloween) (1978), di John Carpenter

Halloween II - Il signore della morte (Halloween II) (1981), di Rick Rosenthal

Halloween III - Il signore della notte (Halloween III: Season of the Witch) (1982), di Tommy Lee Wallace (Michael Myers assente)

Halloween 4 - Il ritorno di Michael Myers (Halloween 4: The Return of Michael Myers) (1988), di Dwight H. Little

Halloween 5 - La vendetta di Michael Myers (Halloween 5: The Revenge of Michael Myers) (1989), di Dominique Othenin-Girard

Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers (Halloween: The Curse of Michael Myers) (1995), di Joe Chappelle

Halloween - 20 anni dopo (Halloween H20: 20 Years Later) (1998), di Steve Miner

Halloween - La resurrezione (Halloween: Resurrection) (2002), di Rick Rosenthal

Halloween - The Beginning (Halloween) (2007), di Rob Zombie

Halloween II (2009), di Rob Zombie

Halloween, di David Gordon Green