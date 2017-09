Star Wars 9: lanciata petizione online per licenziare JJ Abrams

Di Pietro Ferraro sabato 16 settembre 2017

Una petizione online chiede che non sia JJ Abrams a girare "Star Wars 9".

C'è un po' di maretta tra i fan della "galassia lontana lontana" a seguito dell'annuncio della separazione consensuale tra Lucasfilm e il regista Colin Trevorrow dopo 2 anni di lavoro su Star Wars 9. Il divorzio ha spinto la produzione a far slittare la data di uscita del del film e nel frattempo è stato designato un nuovo regista, JJ Abrams, colui che ha contribuito a rilanciare la saga con "Il risveglio della Forza" dopo la controversa trilogia prequel di George Lucas. Nonostante il successo di Star Wars 7 all'epoca Abrams venne accusato di aver attinto troppo dalla Trilogia originale e in speciale modo dall'originale "Una nuova speranza", e ora uno di quei fan scontenti ha lanciato online una petizione che chiede a Lucasfilm e Disney di licenziare JJ Abrams.

Star Wars IX, torna J.J. Abrams alla regia - è ufficiale Sarà J.J. Abrams a sostituire Colin Trevorrow alla guida di Star Wars 9.

Il sito Inverse riporta che Matt Vela dalla California ha lanciato la nuova petizione per far rimuovere Abrams dall'Episodio IX. Molti pensano che "Gli Ultimi Jedi" strizzerà l'occhio a "L'impero colpisce ancora" e adesso alcuni fan di Star Wars sono certi che J.J. Abrams potrebbe ispirarsi a "Il ritorno dei Jedi" per la terza e ultima parte della nuova trilogia. Secondo la nuova petizione: "Gli appassionati di Star Wars meritano di meglio e chiedono di meglio".

La petizione continua a sottolineare il fatto che quando la trilogia è stata annunciata, Lucasfilm e Disney hanno anche annunciato che un nuovo regista avrebbe diretto ogni nuovo film.

All'inizio della nuova trilogia di sequel, che inizia con Il risveglio della Forza, Lucasfilm e Disney hanno promesso un nuovo regista per ogni film per promuovere una nuova visione su ogni nuovo episodio. Con l'assunzione di JJ Abrams per dirigere il prossimo Episodio IX, Lucasfilm e Disney hanno entrambi rinnegato a questa promessa.

Attualmente la petizione registra 362 firme su un'obiettivo di 500, come dire una goccia nel mare dei fan di Star Wars, ma Matt Vela va dritto per la sua strada e chiede la rimozione di Abrams.

Per evitare che Star Wars Episodio IX diventi ancora un altra copia della trilogia originale (in particolare, una copia di Star Wars Episodio VI: Ritorno dei Jedi) e per il bene del franchise Star Wars, chiediamo che Kathleen Kennedy sostituisca JJ Abrams come regista dell'Episodio 9.

Star Wars 9: petizione online per sostituire Colin Trevorrow con George Lucas Online spunta una petizione che chiede a Disney e Lucasfilm di far tornare George Lucas.

È altamente improbabile che questo piccolo coro di fan dissenzienti avrà un qualsiasi tipo di impatto, ma è interessante ricordare che a suo tempo ci fu un'altra petizione che richiedeva che George Lucas rimpiazzasse Colin Trevorrow al timone di Star Wars 9, come se Lucas non avesse già ampiamente dimostrato di aver fatto il suo tempo. Il presidente Lucasfilm Kathleen Kennedy ha detto in passato che i desideri dei fan saranno ascoltati per mantenere un certo equilibrio nell'universo di Star Wars, ma chiedere di sostituire un regista che ha creato una perfetta pellicola "ponte" in grado di non irritare i fan di lunga data e aprire la strada ad un roseo futuro per il franchise ci sembra davvero troppo.

J.J. Abrams dirigerà Star Wars 9 con le riprese che prenderanno il via per l'estate 2018, e non c'è niente che impedirà ad Abrams di realizzare il finale della nuova trilogia se non Abrams stesso, magari cambiando idea nei prossimi mesi. Star Wars 9 arriverà nei cinema a dicembre 2019.