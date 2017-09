Cars 3 : la colonna sonora del sequel d'animazione Disney-Pixar

Di Pietro Ferraro domenica 17 settembre 2017

Cars 3 ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del sequel d'animazione Disney-Pixar.

Il sequel Cars 3 ha debuttato nei cinema italiani e come accade di consueto con le uscite di punta andiamo a proporvi la colonna sonora ufficiale del film.

Cars 3: Recensione Dopo Toy Story la Pixar mette a segno l'unica altra trilogia della propria storia con Cars.

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.

Il film è stato accompagnato da due uscite, una compilation pop/rock con le canzoni del film e e un album con le musiche originali composte da Randy Newman che ha vinto due Oscar per i brani "If I didn't have you" composta per Monsters & Co. e "We Belong Together" composta per Toy Story 3 - La grande fuga. Altri crediti di Newman includono musiche per i film d'animazione Cars - Motori ruggenti e La principessa e il ranocchio e i live-action Seabiscuit, Risvegli, Ti presento i miei e Pleasantville.

La colonna sonora di Cars 3 include brani di Dan Auerbach (voce e chitarra dei "Black Crows"), il cantautore inglese James Bay, il cantante country Brad Paisley, Andra Day, ZZ Ward, la musicista jazz Lea DeLaria e Jorge Blanco, attore e cantante noto al grande pubblico per il ruolo di León Vargas nella serie Disney Violetta.

La compilation con le canzoni del film:

1. Run That Race - Dan Auerbach

2. Kings Highway - James Bay

3. Truckaroo - Brad Paisley

4. Thunder Hollow Breakdown - Brad Paisley

5. Glory Days - Andra Day

6. Ride [feat. Gary Clark Jr.] - ZZ Ward

7. Drive My Car - Jorge Blanco

8. Freeway of Love - Lea DeLaria

Le musiche originali di Randy Newman:

1. Storm's Winning Streak

2. When All Your Friends Are Gone / Crash

3. Doc's Painful Demise

4. Mater on the Horn

5. Sistine Chapel on Wheels

6. Temple of Rust-eze

7. A Career on a Wall / Electronic Suit

8. Drip Pan

9. McQueen's Wild Ride

10. Biggest Brand in Racing

11. Fireball Beach

12. Pull Over, Now! / Cruz's Racing Dreams9

13. 1.2%

14. If This Track Could Talk

15. Letters About You

16. Smokey Starts Training / A Blaze of Glory

17. Starting Dead Last

18. Flashback & Pit Stop

19. Through the Pack

20. Victory Lane

21. The Fabulous Lightning McQueen

Per ascoltare la colonna sonora integrale di Rnady Newman clicca QUI.