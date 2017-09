Box Office Italia, Cars 3 vola in testa con 3.4 milioni di euro

Di Federico Boni lunedì 18 settembre 2017

La Pixar vola in testa al box office tricolore.

Un dominio animato. Dopo il boom di Cattivissimo Me 3, primatista per 3 weekend consecutivi, il box office italiano ha visto Cars 3 volare in testa, con 3.483.268 euro incassati in 4 giorni. Stracciato il 2° capitolo, che nel 2011 ne incassò 2.732.000, per poi chiudere poco sopra i 10 milioni. Gru ha comunque mantenuto la seconda posizione, con un altro milioncino incassato e un totale arrivato ai 16.497.462 euro totali, battendo la new entry Barry Seal. 1.014.889 euro al debutto per il film con Tom Cruise mattatore, seguito da Dunkirk di Christopher Nolan, nel frattempo arrivato ai 7.516.793 euro totali.

Vicino al milione e mezzo è arrivato La Fratellanza, con Baby Driver a quota 1.558.400 euro e Il colore nascosto delle Cose ad un niente dal milione totale. Esordio da 310.821 euro in 4 giorni per Leatherface, mentre Gatta Cenerentola, uscito in 40 sale, ha incassato 126.692 euro. 178.421 gli euro al debutto di Appuntamento al Parco, con Veleno a quota 25.920 euro e David Gilmour Live at Pompei ottimo con i suoi 713.688 euro incassati in pochi giorni di programmazione.

Novità pronte ad uscire domani grazie a Kingsman - Il cerchio d'oro, seguito nella giornata di giovedì da Valerian e la città dei mille pianeti, L'inganno di Sofia Coppola, Noi Siamo Tutto, Glory - Non c'è tempo per gli onesti, l'Equilibrio, Tiro Libero e 2 biglietti della lotteria. Chi metterà fine al dominio animato di quest'ultimo mese?