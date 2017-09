Nightmare Cinema, Mickey Rourke mattatore nell'antologia horror firmata Joe Dante, Mick Garris e David Slade

Di Federico Boni lunedì 18 settembre 2017

Antologia horror per Mickey Rourke.

Mickey Rourke sarà il volto protagonista di Nightmare Cinema, antologia horror composta da cinque cortometraggi realizzati da Mick Garris, Joe Dante, David Slade, Ryuhei Kitamura e Alejandro Brugués. Rourke, che avrà al proprio fianco Richard Chamberlain, indosserà gli abiti del Proiezionista.

I cinque corti prenderanno infatti vita all'interno del Cinema Rialto, con i più terrificanti incubi di 5 spettatori che diverranno realtà sul grande schermo grazie proprio all'intervento diretto del Proiezionista, in grado di proiettare gli incubi futuri dei presenti in sala. Dinanzi all'orrore gli spettatori non potranno darsela a gambe levate, perché una volta strappato il ticket nessuno può fuggire dal Rialto, autentico Nightmare Cinema.

Garris, che ha lavorato a lungo sul progetto, produrrà il tutto attraverso la sua Nice Guy Productions, con Joe Russo, Courtney Solomon e Mark Canton di Cinelou. Scott Donley e Lenny Shapiro di Good Deed Entertainment nonché Wayne Marc Godfrey e Robert Jones di Fyzz Facility faranno invece da produttori esecutivi, insieme a Scott Karol di Cinelou.

