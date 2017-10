Non c'è Campo: nuovo trailer del film di Federico Moccia

Di Federico Boni mercoledì 18 ottobre 2017

Non c'è Campo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Federico Moccia nei cinema italiani dal 1° novembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Koch Media ha reso disponibili un trailer "alternativo" e una featurette sul cast di Non c'è Campo, il nuovo film di Federico Moccia nei cinema italiani dal 1° novembre.

Le professoresse Laura (Vanessa Incontrada) e Alessandra (Claudia Potenza) accompagnano la loro classe di liceo in gita scolastica a Scorrano, un paesino della Puglia. Gli alunni, tra cui Francesco (Mirko Trovato), Flavia (Beatrice Arnera) e Valentina (Caterina Biasiol), sono pieni di aspettative ma un imprevisto scombussola i piani: NON C’E’ CAMPO! La gita si trasforma in un incubo che costringe giovani e adulti a tornare a una comunicazione diretta e senza filtri con imprevedibili reazioni, segreti inconfessabili e...

Non c'è Campo: trailer e foto del film di Federico Moccia

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il 1° novembre Koch Media porta nei cinema Non c'è Campo, il nuovo film di Federico Moccia con Vanessa Incontrada, Gian Marco Tognazzi, Claudia Potenza, Mirko Trovato e Eleonora Gaggero.





Le professoresse Laura (Vanessa Incontrada) e Alessandra (Claudia Potenza) accompagnano la loro classe di liceo in gita scolastica a Scorrano, un paesino della Puglia. Gli alunni, tra cui Francesco (Mirko Trovato), Flavia (Beatrice Arnera) e Valentina (Caterina Biasiol), sono pieni di aspettative ma un imprevisto scombussola i piani: NON C’E’ CAMPO! La gita si trasforma in un incubo che costringe giovani e adulti a tornare a una comunicazione diretta e senza filtri con imprevedibili reazioni, segreti inconfessabili e...

Il cast è completato da Neva Leoni, Beatrice Arnera, Caterina Biasiol, Corrado Fortuna e Michele De Virgilio.

La colonna sonora del film include il brano “Semplice” tratto dall’album "Tutta colpa mia" di Elodie seconda classificata alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.





Non c'è Campo di Federico Moccia, il poster del film

Universitari - Molto più che Amici di Federico Moccia - Recensione in Anteprima 4 anni dopo il disastroso Amore 14 Federico Moccia torna al Cinema in qualità di regista e sceneggiatore con Universitari - Molto più che Amici, agghiacciante titolo che ci auguriamo possa scrivere la parola fine alla carriera del suo autore Quattro anni dopo il disastroso Universitari - Molto più che amici, Federico Moccia torna al cinema in qualità di sceneggiatore e regista con Non c'è Campo, dal 1° novembre in sala con distribuzione Koch Media. Protagonisti Vanessa Incontrada, Gian Marco Tognazzi, Corrado Fortuna, Mirko Trovato ed Eleonora Gaggero, per una pellicola che si presenta quest'oggi attraverso il primo poster ufficiale.

Laura (Vanessa Incontrada) è una professoressa di liceo che ha molto a cuore la preparazione dei suoi allievi, al punto di organizzare per loro una visita culturale di una settimana ospitati da un artista di fama internazionale, Gualtiero Martelli (Corrado Fortuna). Per seguire i ragazzi in gita, Laura lascia a casa il marito Andrea (Gian Marco Tognazzi) con la figlia Virginia (Eleonora Gaggero) e parte con una collega, la professoressa Alessandra (Claudia Potenza). Eccitati dalla prospettiva della gita, i giovani alunni, tra cui Francesco (Mirko Trovato), Flavia (Beatrice Arnera) e Valentina (Caterina Biasiol), affrontano il viaggio in pullman pieni di aspettative ma un imprevisto scombussola i piani: nel piccolo paese salentino dove vengono accolti​…NON C’E’ CAMPO! Un “black out telematico” che li vede costretti a sopravvivere senza cellulari e privi di collegamento a internet. La gita in quel borgo bellissimo della Puglia si trasforma così per i giovani allievi e per le due professoresse nel peggior incubo possibile. Lo smartphone diventa ​così un accessorio​ ​inutile, costringe​​ndo​​ ​ragazzi ed adulti a​ ​​tornare ad una​ ​comunicazione diretta​ ​​che porta alla luce ​imprevedibili reazioni​, segreti inconfessabili e nuovi amori.​ In un percorso di riscoperta per gli adulti e di formazione per i giovani, la gita sarà per tutti un momento di crescita e di svolta, grazie ad un rapporto senza filtri…

All'interno del film anche Elodie, ex volto di Amici che ha prestato la propria voce attraverso il nuovo singolo “Semplice”, tratto dall’album ‘Tutta colpa mia’