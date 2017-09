The Front Runner di Jason Reitman, Hugh Jackman twitta la prima foto ufficiale

Di Federico Boni martedì 19 settembre 2017

The Front Runner di Jason Reitman, riprese iniziate.

Abbandonato Wolverine con Logan, 3° ed ultimo capitolo della sua personale saga X-Men, Hugh Jackman continua a spaziare. In attesa di vederlo mattatore assoluto in The Greatest Showman, l'attore ha cinguettato la prima foto ufficiale di The Front Runner, attesa nuova fatica di Jason Reitman.

Le riprese della pellicola sono da poco partite e l'attore australiano ha pubblicato sui social uno scatto legato al primissimo giorno di set. Al suo fianco, nel cast, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Mamoudou Athie, Josh Brener, Kaitlyn Dever, Tommy Dewey, Molly Ephraim, Spencer Garrett, Ari Graynor, Alex Karpovsky, Mark O'Brian, Sara Paxton, Toby Huss, Mike Judge, Kevin Pollak e Steve Zissis.

Sceneggiato dallo stesso Reitman, 4 volte nominato agli Oscar ma sempre sconfitto, il film vedrà Jackman negli abiti di Gary Hart, 80enne politico americano che ha corso per le presidenziali nel 1984 e nel 1988, senza mai riuscire a scalare il sogno della Casa Bianca. Senatore del Colorado dal 1975 al 1987, Hart era il vero favorito (frontrunner, per l'appunto) nella corsa alla presidenza per il Partito Democratico nel 1988, ma il suo sogno venne interrotta a causa di uno scandalo sessuale, legato ad una sua relazione con la modella Donna Rice.

Fonte: Comingsoon.net