The Front Runner - Il vizio del potere: trailer italiano del film con Hugh Jackman

Di Federico Boni venerdì 9 novembre 2018

The Front Runner: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Jason Reitman nei cinema italiani dal 21 febbraio 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di The Front Runner - Il vizio del potere, il thriller drammatico con protagonista il candidato all’Oscar Hugh Jackman nel ruolo del carismatico politico Gary Hart.

Il film, diretto dal regista candidato all’Oscar Jason Reitman, segue l’ascesa e la caduta del senatore Hart, capace di catturare l’immaginazione dei giovani votanti e considerato il favorito tra i democratici alle elezioni del 1988. La sua campagna passa in secondo piano a causa della relazione extraconiugale che intrattiene con Donna Rice. Quando la vita privata si mescola con quella politica, il senatore Hart è costretto a rinunciare alla sua candidatura, un evento che ha un impatto durevole e profondo nella politica americana ma anche in quella mondiale.

Nel cast anche Vera Farmiga, J.K. Simmons, Alfred Molina, Vera Farmiga, Sara Paxton, Kaitlyn Dever, Mike Judge, Kevin Pollak, Spencer Garrett e Oliver Cooper.

"The Front Runner - Il vizio del potere" arriva nei cinema italiani dal 21 febbraio 2019.

The Front Runner: trailer e poster del film con Hugh Jackman

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un trailer e una locandina di The Front Runner, il dramma a sfondo politico conm protagonista Hugh Jackman.

Il candidato all'Oscar Jackman interpreta il carismatico politico Gary Hart diretto dal regista nominato all'Oscar Jason Reitman. Il film segue l'ascesa e la caduta del senatore Hart, che catturò l'immaginazione dei giovani elettori e fu considerato il travolgente front runner per la nomination presidenziale democratica del 1988 quando la sua campagna fu oscurata dalla storia di una relazione extraconiugale con Donna Rice.

Mentre il giornalismo scandalistico e il giornalismo politico si fusero per la prima volta, il senatore Hart fu costretto a lasciare la corsa, eventi che lasciarono un profondo e duraturo impatto sulla politica americana e sulla scena mondiale. "The Front Runner" è stato scritto da Matt Bai & Jay Carson e Jason Reitman, tratto dal libro "All the Truth is Out" di Matt Bai e prodotto da Jason Reitman e Helen Estabrook di "Right of Way Films" e Aaron L. Gilbert di "BRON Studios".

In una recente intervista con Entertainment Weekly, il regista Jason Reitman ha parlato di Front Runner.

Questo è un film con una dozzina di punti di vista diversi e puoi già vedere nel trailer, osserverai questa storia da ogni punto di vista. Quando ho sentito la storia di Gary Hart per la prima volta, non ho potuto credere che fosse successo e non potevo credere che nessuno ne avesse ancora fatto un film. C'è stato un momento in cui Gary Hart sembrava essere il prossimo presidente degli Stati Uniti e nel giro di una settimana è stato fuori gara e non ha mai corso di nuovo, questo trailer ha catturato la velocità con cui il mondo stava cambiando. È stato un momento in cui la campagna Hart, The Washington Post, il Miami Herald e lo stesso Hart stavano cercando di prendere decisioni in tempo reale con informazioni insufficienti e senza alcun senso di quanto lo scenario fosse cambiato per sempre.

Il protagonista Hugh Jackman è supportato da un cast di alto profilo che include Vera Farmiga come Lee Hart moglie del personaggio di Jackman, J.K. Simmons nei panni del responsabile della campagna Bill Dixon, Sara Paxton sarà Donna Rice, l'attrice e modella coinvolta nello scandalo sessuale, Alfred Molina in un ruolo non specificato e Kaitlyn Dever Andrea Hart figlia del senaotre Hart.

Il film dopo le proiezioni ai festival di Telluride e Toronto approderà dei cinema americani il 7 novembre.

Fonte: EW

The Front Runner di Jason Reitman, Hugh Jackman twitta la prima foto ufficiale

Articolo pubblicato il 19 settembre 2017

Abbandonato Wolverine con Logan, 3° ed ultimo capitolo della sua personale saga X-Men, Hugh Jackman continua a spaziare. In attesa di vederlo mattatore assoluto in The Greatest Showman, l'attore ha cinguettato la prima foto ufficiale di The Front Runner, attesa nuova fatica di Jason Reitman.

Le riprese della pellicola sono da poco partite e l'attore australiano ha pubblicato sui social uno scatto legato al primissimo giorno di set. Al suo fianco, nel cast, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Mamoudou Athie, Josh Brener, Kaitlyn Dever, Tommy Dewey, Molly Ephraim, Spencer Garrett, Ari Graynor, Alex Karpovsky, Mark O'Brian, Sara Paxton, Toby Huss, Mike Judge, Kevin Pollak e Steve Zissis.

The Frontrunner, Hugh Jackman sarà Gary Hart per Jason Reitman Hugh Jackman sarà il politico Gary Hart in The Frontrunner di Jason Reitman.

Sceneggiato dallo stesso Reitman, 4 volte nominato agli Oscar ma sempre sconfitto, il film vedrà Jackman negli abiti di Gary Hart, 80enne politico americano che ha corso per le presidenziali nel 1984 e nel 1988, senza mai riuscire a scalare il sogno della Casa Bianca. Senatore del Colorado dal 1975 al 1987, Hart era il vero favorito (frontrunner, per l'appunto) nella corsa alla presidenza per il Partito Democratico nel 1988, ma il suo sogno venne interrotta a causa di uno scandalo sessuale, legato ad una sua relazione con la modella Donna Rice.



Fonte: Comingsoon.net