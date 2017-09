All I See Is You: trailer del dramma psicologico con Blake Lively e Jason Clarke

Di Pietro Ferraro martedì 19 settembre 2017

All I See Is You: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma psicologico di Marc Forster nei cinema americani dal 27 ottobre 2017.

Open Road Films ha reso disponibile un primo trailer di All I See Is You, il dramma psicologico con protagonista Blake Lively accanto a Jason Clarke, Yvonne Strahovski, Danny Huston, Ahna O'Reilly e Wes Chatham. Il film mostra la deriva di un matrimonio perfetto dopo che una donna non vedente riacquista la vista grazie ad un trapianto.

Gina (Blake Lively) e il marito James (Jason Clarke) hanno un matrimonio quasi perfetto. Dopo aver perso la vista da bambina in un incidente stradale quasi fatale che è costato la vita ai suoi genitori, Gina dipende da James che è diventato i suoi occhi, una dipendenza che sembra dare solidità alla loro appassionata relazione. Gina vede il mondo attraverso la sua vivida fantasia con l'aiuto delle descrizioni di James. Nonostante la sua disabilità, i due godono di un'esistenza vivace a Bangkok, in Thailandia dove James lavora nelle assicurazioni e Gina esplora la vita in un paese straniero. Sembra che l'unica vera difficoltà che questa coppia innamorata debba affrontare è avere un bambino, ma quando a Gina viene data l'opportunità di affrontare un trapianto di cornea e riavere la vista, la loro vita e la loro relazione entrano in conflitto. Gina vede ora il mondo con un nuovo senso di meraviglia e di indipendenza che James trova minaccioso. È solo quando Gina improvvisamente comincia a perdere di nuovo la vista che finalmente realizza la realtà inquietante dietro al loro matrimonio e alla loro vita.

Marc Forster dirige da una sceneggiatura che ha scritto con Sean Conway, con il regista che è anche produttore accanto a Craig Baumgarten, Michael Selby e Jillian Kugler. Questo film segna il ritorno di Marc Forster dietro la macchina da presa a quattro anni da World War Z del 2013 con Brad Pitt. Il regista non tornerà per il sequel World War Z 2 che sarà invece diretto da David Fincher. Marc Forster nel frattempo si è tenuto occupato sul piccolo schermo in qualità di produttore e regista della serie tv Hand of God prodotta da Amazon Studios. Attualmente Forster sta girando Christopher Robin per la Disney che vede Ewan McGregor come una versione adulta del figlio dello scrittore delle storie di Winnie the Pooh.

Open Road Films ha fissato una data di uscita americana al 27 ottobre 2017.