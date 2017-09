Star Wars 8: action figure Hot Toys dell'astrodroide BB-9E

Di Pietro Ferraro martedì 19 settembre 2017

Hot Toys annuncia una nuova action figure dedicata all'astrodroide BB-9E, il "gemello cattivo" di BB-8 in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

La galassia di Star Wars continua ad espandersi con Star Wars: Gli Ultimi Jedi che introdurrà nuovi personaggi in questo nuovo e entusiasmante blockbuster e tra loro ci sarà l'unità astrodroide del Primo Ordine BB-9E che mantiene operative la astronavi e si occupa della manuntenzione dei macchinari del Primo Ordine.

BB-9E serve bordo della nave ammiraglia personale del Leader Supremo Snoke, lo Star Destroyer Mega-Class Supremacy. Il droide ha fatto la sua prima comparsa, non parte del canone ufficiale, nell'episodio "Hey You" della serie di corti d'animazione Star Wars Blips, dove ha incontrato BB-8. Sul set de "Gli Ultimi Jedi" BB-9E è stato soprannominato "BB-H8", con la "H" che sta per "Hate / Odioso".

Hot Toys annuncia una nuova action figure in scala 1/6 ispirata proprio al droide BB-9E che farà il suo debutto il prossimo dicembre in Star Wars 8.

Il droide del Primo ordine presenta un corpo sferico di nuova concezione di colore nero lucido con particolari meccanici come le griglie circolari di colore argento metallico e una testa magneticamente attaccata con una funzione di illuminazione a LED.