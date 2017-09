In questo angolo di mondo: trailer italiano del film d'animazione di Sunao Katabuchi

Di Pietro Ferraro martedì 19 settembre 2017

In questo angolo di mondo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Sunao Katabuchi nei cinema italiani il 19 e 20 settembre 2017.

Il 19 e 20 settembre approda nei cinema italiani uno degli anime più amati e premiati del 2016, In questo angolo di mondo (In This Corner of the World) di Sunao Katabuchi che ha raccolto oltre 2 milioni di spettatori solo in Giappone rivelandosi un enorme successo di pubblico e critica.

Tratto dal manga di Fumiyo Kouno uscito sulla rivista "Weekly Manga Action", il film racconta la storia di Suzu Urano a Kure, Hiroshima, durante la Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è infatti una giovane giapponese, sognatrice e piena di vita, che va in sposa a un dipendente del Ministero della Giustizia nella città di Kure subito prima dello sgancio della bomba atomica, nei drammatici giorni del conflitto che ha segnato in maniera profonda e indelebile la storia del Giappone. A Kure, Suzu incontrerà così una nuova amica, Rin Shiroki, una nuova famiglia, una nuova città e, infine, il suo nuovo mondo.

Il film ha vinto il prestigioso premio “Animation of the Year” alla 40a edizione del Japan Academy Prize, i cosiddetti Premi Oscar Giapponesi, gareggiando contro giganti come Your Name, Rudolph to Ippaiattena e One Piece Gold: Il film. E in giugno si è anche aggiudicato il prestigioso Premio della Giuria al Festival d’Annecy.

Il manga ha fruito anche di una trasposizione letteraria curata dalla stessa Kōno con la collaborazione di Yohei Maita, pubblicata in Giappone da Futabasha e di un film televisivo live-action trasmesso in Giappone nel 2011 e interpretato da Keiko Kitagawa nei panni della protagonista Suzu Urano.

