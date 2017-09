2 biglietti della lotteria: trailer italiano, foto e poster della commedia di Paulo Negoescu

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 settembre 2017

2 biglietti della lotteria: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film commedia di Paulo Negoescu nei cinema italiani dal 21 settembre 2017.

Il 21 settembre arriva nei cinema italiani 2 biglietti della lotteria, la commedia del regista rumeno Paulo Negoescu liberamente ispirata all'omonimo racconto dello scrittore Ion Luca Caragiale.





Dinel, baffoni neri e capelli ricci, sembra non essere nel suo periodo più fortunato: i clienti della sua autofficina sono scontenti, il suo salario copre a mala pena una birra nel dopolavoro e, come se non bastasse, la moglie lo ha da poco mollato. Le cose iniziano a ruotare per il verso giusto quando Dinel inaspettatamente vince sei milioni di euro giocando alla lotteria. Ma dove sarà il biglietto? Forse nel marsupio che gli hanno derubato pochi giorni prima? Con i suoi due migliori amici Sile e Pompiliu, decide quindi di partire a bordo della

sua vecchia auto, alla ricerca del biglietto vincente, un viaggio che li metterà in contatto con chiaroveggenti, imprenditori dalla dubbia professione e aspiranti cantanti…

Il cast del film include Dragoș Bucur, Dorian Boguță, Alexandru Papadopol, Andi Vasluianu, Mircea Banu, Elisa Calin e Ioana Florentina Dimitriu.

Il film costato tra i 30.000€ e i 40.000€ è stato un grande successo in Romania con un incasso domestico totale di 534.000€ e oltre 130.000 biglietti venduti.

Paul Negoescu La genesi di questo film è stata differente. Non sono infatti partito da un’idea ma da una telefonata, quella di Dracos Bucur che mi ha chiesto se volessi realizzare con lui un film a basso budget. Solo allora ho iniziato a scrivere il film mettendo in pratica alcune delle mie idee. Volevo realizzare una commedia adatta a un ampio pubblico senza però avere la sensazione che stessi facendo un compromesso artistico. Ho risolto il mio enigma realizzando un film che io stesso avrei avuto piacere a guardare e che, ora che è finito, mi piace definire come divertente e godibile.

Nato nel 1984 a Bucarest, il regista Paul Negoescu ha realizzato molti cortometraggi premiati e selezionati in moltissimi festival inclusi Venezia e Berlino. Nel 2012 Negoescu dirige la sua opera prima Un mese in Thailandia presentata alla Settimana della Critica di Venezia e ha recentemente terminato di girare il suo terzo film, Never Let It Go.