Una donna fantastica: trailer italiano del film di Sebastián Lelio premiato a Berlino 2017

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 settembre 2017

Una donna fantastica: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Sebastián Lelio nei cinema italiani dal 19 ottobre 2017

il 19 ottobe Lucky Red porta nei cinema italiani Una donna fantantstica, film vincitore dell’Orso d’argento per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Berlino 2017 e nuovo film di Sebastián Lelio, già regista dell'acclamato Gloria.

Una donna fantastica - recensione in anteprima del film di Sebastián Lelio A quattro anni da Gloria, Sebastian Lelio torna a Berlino con Una mujer fantástica. Leggete la nostra recensione

Il film racconta la storia di Marina, una donna giovane e attraente, legata sentimentalmente ad un uomo di vent’anni più grande. La sua fragile felicità si interrompe la sera in cui Orlando, il suo grande amore, muore all’improvviso. È in quel momento che la sua natura transgender la metterà di fronte ai pregiudizi della società in cui vive. Marina è però una donna forte e coraggiosa e si batterà contro tutto e tutti per difendere la propria identità e i propri sentimenti.

Vedo "Una Donna Fantastica" come un film dallo splendore estetico, dal vigore narrativo, un film di tensione e sentimento. Politonale, multi sperimentale, multi emozionale. È un film che allo stesso tempo celebra e indaga il suo personaggio principale: Marina Vidal. Cosa vedranno gli spettatori quando vedranno Marina? Una donna, un uomo, o la somma di entrambi? Vedranno un essere umano che cambia continuamente sotto ai loro occhi, che fluisce, vibra, e modifica se stessa. Ciò che stanno vedendo non è esattamente quello che vedono, e questa condizione trasforma Marina in un vortice che trascina la fantasia e il desiderio dello spettatore, invitandolo ad esplorare i limiti della sua stessa empatia. Sebastian Lelio

Sebastián Lelio esordisce alla regia nel 2006 con La Sagrada Familia premiato al Festival di San Sebastian e insignito di numerosi premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Seguono Navidad (2009) scritto con il sostegno del Residence du Festival de Cannes e proiettato in anteprima nel 2009 alla Directors’s Fortnight; El Año del Tigre presentato nel 2011 al Festival di Locarno e Gloria acclamato a livello internazionale e premiato con l’Orso D’Argento per la migliore Attrice alla Berlinale 2013. Gloria ha rappresentato il Cile per gli Academy Awards e per i Goya Awards. Il National Board of Review lo ha inserito nella rosa dei cinque migliori film dell’anno ed è stato nominato agli Indipendent Spirit Award come Miglior Film Internazionale. Una donna fantastica è il quinto lungometraggio di Lelio co-prodotto da Fabula (Cile), Participant Media (USA), Komplizen Film (Germania), Muchas Gracias (Cile) e Setembro Cine (Spagna). Sebastian Lelio è stato invitato a far parte dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ed è attualmente è impegnato nelle riprese del suo primo film in lingua inglese, Disobedience, con Rachel Weisz, Rachel McAdams e Alessandro Nivola.