Charlatan, Matt Damon sarà il ciarlatano John R. Brinkley

Di Federico Boni martedì 19 settembre 2017

Dopo il progetto targato Richardl Linklater, arriva un altro biopic interessato al ciarlatano John R. Brinkley.

Come spesso accade ad Hollywood, un doppio biopic è in arrivo. Dopo Richard Linklater, interessato al progetto con Robert Downey Jr. mattatore, anche Matt Damon girerà un film su John R. Brinkley. Charlatan il titolo, con al centro della scena il medico ciarlatano R. Brinkley, riuscito all'inizio del XX° secolo a truffare migliaia di persone per circa 20 anni.

Il film prende vita da Charlatan: America’s Most Dangerous Huckster, the Man Who Pursued Him, and the Age of Flimflam, libro del 2008 di Pope Brock. Damon produrrà il tutto insieme a Kimberly Steward, con cui ha già prodotto l'acclamato Manchester by the Sea. Brian Koppelman e David Levien (Ocean's Thirteen, Billions) si occuperanno della sceneggiatura.

Man of the People, Robert Downey Jr. per il nuovo film di Richard Linklater Robert Downey Jr. medico truffatore per il nuovo film di Richard Linklater.

Populista e diventato celebre grazie al sapiente uso della radio, siamo negli anni 20/30 del secolo scorso, Brinkley proponeva ai pazienti affetti da impotenza il trampianto di genitali di capra. Qualcosa di assurdo, ma in migliaia ci cascarono, tramutandolo in uno degli uomini più ricchi e celebri d'America.

