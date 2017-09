Stasera in tv: "Latin Lover" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 settembre 2017

Rai 1 stasera propone "Latin Lover", film drammatico del 2015 diretto da Cristina Comencini e interpretato da Virna Lisi, Angela Finocchiaro, Valeria Bruni Tedeschi e Neri Marcorè.





Cast e personaggi

Virna Lisi: Rita

Angela Finocchiaro: Susanna

Valeria Bruni Tedeschi: Stéphanie

Marisa Paredes: Ramona

Candela Peña: Segunda

Lluís Homar: Pedro

Francesco Scianna: Saverio Crispo

Pihla Viitala: Solveig

Jordi Mollà: Alfonso

Claudio Gioè: Marco Serra

Neri Marcorè: Walter

Toni Bertorelli: Critico Picci

Nadeah Miranda: Shelley





Trama e recensione

Saverio Crispo, il grande attore del cinema italiano, un genio, come lo definisce il critico Picci, è morto dieci anni fa. Le sue quattro figlie, avute da mogli diverse in altrettante parti del mondo, si radunano nella grande casa del paesino pugliese dove l'attore è nato. La figlia italiana con il compagno di cui è fidanzata clandestina. La figlia francese, con il più piccolo dei tre figli avuti da tre padri diversi. La figlia spagnola, l'unica sposata, con un marito impenitente traditore. E l'ultima figlia svedese che il padre non l'ha quasi mai visto. Arrivano anche le due vedove, la prima moglie italiana che se lo è ripreso e curato in vecchiaia, e l'attrice spagnola che lo ha sposato ai tempi dei western all'italiana. Nessuna delle figlie ha conosciuto veramente il grande padre che ognuna ha mitizzato e amato nelle epoche diverse della sua trionfale carriera. Nel mezzo dei festeggiamenti, quando ancora è attesa la quinta figlia, l'americana riconosciuta con la prova del Dna, irrompe invece Pedro del Rio, lo stunt che pare conoscere l'attore meglio di chiunque altro. Tra conferenze stampa, proiezioni, rivelazioni notturne di segreti, le donne del grande divo rivaleggiano, si affrontano, in un crescendo di emozioni e situazioni tragicomiche.

Latin Lover: Recensione Ultimo film girato dall'indimenticabile Virna Lisi, Latin Lover di Cristina Comencini omaggia il cinema italiano di un tempo strizzando l'occhio a Pedro Almodovar





Note di regia

Prima di scrivere la sceneggiatura di "Latin Lover" con Giulia Calenda, avevo avuto l'idea di raccontare le donne di un grande attore di cinema, un divo amato e

desiderato dal sesso femminile, le sue figlie e le sue mogli sparpagliate nel mondo che si radunano per il decennale della sua morte. Ho raccontato l'idea a Lionello Cerri e Cristiana Mainardi che ci hanno creduto subito. Era la prima volta che lavoravo con la Lumière. Da quel momento, la strada per arrivare al film è stata condivisa in ogni tappa, dalla sceneggiatura, alla scelta del cast, al luogo delle riprese. Con Giulia abbiamo sviluppato il soggetto e molti intrecci del film sono cambiati, tanti aspetti si sono aggiunti. Chi è quest'uomo mitico adorato dalle donne che dice di non averle mai capite fino in fondo? Perché le due mogli hanno sacrificato la loro vita per lui? Perché le figlie non riescono a vivere senza cercare "il suo sguardo anche da morto?" Quanto è costata a loro la leggerezza di lui? Chi era lui veramente e quanti fuori scena non raccontati ha lasciato nella sua vita? Più domande e sentimenti riesce ad aprire una storia, più mi sembra valga la pena di essere raccontata. Al centro del film c'è la ricerca di una nuova identità femminile, fuori dal conflitto tra donne, la scoperta della libertà di essere finalmente se stesse, come dirà Marisa Paredes in un scena centrale, libere dallo sguardo maschile. Ognuno di questi temi, di questi aspetti si sono incarnati in attrici e attori europei straordinari, che ho avuto la fortuna di dirigere come membri di una famiglia di cinema italiana ma anche intercontinentale. Nelle riprese ci siamo appassionati alla ricostruzione di frammenti di alcuni film di una volta. Mentre li giravamo, circolava nella troupe una strana eccitazione, un grande divertimento. Ci siamo resi conto di quanto fosse vario il panorama cinematografico di allora, di come si divertissero gli attori a interpretare parti così diverse. Passare da quelle riprese, alle scene tra le figlie, le mogli, alle loro fragilità, ai loro conflitti, alla loro dipendenza, mi ha dato la misura cinematografica della differenza tra noi e loro, e soprattutto l'idea che per raccogliere la loro eredità, dobbiamo andare oltre e raccontare senza paura, con la stessa libertà, la nostra modernità più complicata e ambivalente. Questo film sarà per me legato sempre a Virna, alla felicità di avere lavorato ancora con lei, al dolore che se ne sia andata subito dopo, senza averlo visto. [Cristina Comencini]





Curiosità e colonna sonora