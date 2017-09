Stasera in tv: "Parental Guidance" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 settembre 2017

Italia 1 stasera propone "Parental Guidance", film commedia del 2012 diretto da Andy Fickman e interpretato da Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei e Tom Everett Scott.





Cast e personaggi

Billy Crystal: Artie Decker

Marisa Tomei: Alice Simmons

Bailee Madison: Harper Decker Simmons

Tom Everett Scott: Phil Simmons

Bette Midler: Diane Decker

Joshua Rush: Turner Simmons

Kyle Harrison Breitkopf: Barker Simmons

Jennifer Crystal Foley: Cassandra

Justin Kennedy: Brad Zolick

Cade Jones: Ivan

Mavrick Moreno: Cody

Rhoda Griffis: Dr. Schveer

Gedde Watanabe: Mr. Cheng

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Artie Decker

Ida Sansone: Alice Simmons

Angelica Bolognesi: Harper Decker Simmons

Francesco Meoni: Phil Simmons

Monica Pariante: Diane Decker

Arturo Valli: Turner Simmons

Gabriele Meoni: Barker Simmons

Cristina Boraschi: Cassandra

Alessio Nissolino: Brad Zolick

Ruggero Valli: Ivan

Mattia Nissolino: Cody





Trama e recensione

Artie Decker (Billy Crystal), un uomo abituato ad esercitare la sua autorità, avrà

pane per i suoi denti quando lui e sua moglie, la socievole e gentile Diane (Bette Midler) accettano di badare ai loro tre nipoti nei giorni in cui i loro ambiziosi e iper organizzati genitori (Marisa Tomei, Tom Everett Scott) devono assentarsi da casa. Il mondo del 21° secolo si scontrerà inesorabilmente con i rigidi metodi della vecchia scuola, incarnati da Artie e Diane: ma, fra tanto amore e vecchi giochi ormai superati, tutti si renderanno conto che è proprio la capacità di adattamento e non l’attaccamento ai propri principi, il segreto per riuscire ad unire una famiglia.

Parental Guidance: recensione Dal Taormina Film Fest la recensione di una commedia americana di successo ancora inedita in Italia: Parental Guidance con i sempre grandi Billy Crystal e Bette Midler.





Curiosità



Il film è stato girato a fine autunno-inizio inverno, quindi il tappeto erboso delle case di Atlanta era morto e ha dovuto essere colorato digitalmente.



Questo film segna il primo ruolo da protagonista di Billy Crystal da Un boss sotto stress (2002).



Billy Crystal è di 16 anni più vecchio di Marisa Tomei. Bette Midler è 19 anni più vecchia della Tomei.



Il faro rosso e bianco mostrato nel film si trova ad Harbor Town su Hilton Head Island (South Carolina).



L'idea per il film è stata ispirata da un'esperienza realmente vissuta da Billy Crystal quando a lui e sua moglie sono stati affidati i loro nipoti per un fine settimana.



Billy Crystal voleva da tempo lavorare con Marisa Tomei fin da quando si era presentata per un'audizione per la parte di sua moglie nel film Mr. sabato sera (1992). All'epoca la Tomei fu considerata troppo giovane per quella parte.



Per la scena finale del football sotto la pioggia, tutti gli attori indossano mute sotto i loro vestiti, a parte Billy Crystal che non ha apprezzato molto la scena.



Babaloo Mandel e Lowell Ganz hanno fornito una riscrittura finale della sceneggiatura.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 119.







