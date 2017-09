Terminator 6, torna Linda Hamilton

Di Federico Boni mercoledì 20 settembre 2017

Linda Hamilton è tornata. T6 ritrova Sarah Connor.

Una settimana di colpi di scena al femminile. Dopo Jamie Lee Curtis, che tornerà ad incrociare Michael Myers con il nuovo Halloween, un altro iconico personaggio farà il suo ritorno in sala. Linda Hamilton sarà infatti nuovamente Sarah Connor nel sesto capitolo di Terminator, come rivelato dal regista Tim Miller e dal produttore /creatore della saga James Cameron. I due hanno svelato l'arcano poco prima di una proiezione speciale in 3D di Terminator 2: Giorno di giudizio, andata in scena a Los Angeles. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter i due sono al lavoro su una nuova trilogia, con David Goyer (Dark Angel), Charles Eglee e Josh Friedman, che ha creato lo spin-off tv The Sarah Connor Chronicles, ad occuparsi della sceneggiatura. La Hamilton ritroverà Arnold Schwarzenegger, dopo aver girato al suo fianco il primo capitolo nel 1984 e il secondo nel 1991.

Cameron, che riavrà i diritti del suo franchise nel 2019, e Miller vedono il nuovo Terminator come un sequel diretto di Terminator 2.

James Cameron e Tim Miller per il nuovo Terminator Sarà il regista di Deadpool a dirigere il nuovo Terminator.

'Per quanto fu importante per la questiona di genere e per le star d’azione, il suo ritorno come guerriera esperta e matura sarà molto significativo. [Nei film, oggi] ci sono tizi di 50 o 60 anni che uccidono i cattivi, ma non c’è un esempio di quel tipo per le donne. Abbiamo cominciato la ricerca di una donna sui 18 anni che sarà il perno della nuova storia. Piegheremo il tempo ancora una volta. Avremo personaggi dal presente e dal futuro. Per lo più saranno personaggi nuovi, ma ci saranno i personaggi di Arnold e Linda ad ancorarlo'.

Queste le parole di James e Tim, intenzionati a far risorgere il mito a due anni dai 440,603,537 dollari incassati dal non esaltante Terminator: Genisys.

