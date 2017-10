L'altra metà della storia: trailer italiano, poster e foto del film con Jim Broadbent e Charlotte Rampling

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 ottobre 2017

L'altra metà della storia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ritesh Batra nei cinema italiani dal 12 ottobre 2017.

BiM Distribuzione il 12 ottobre porta nei cinema italiani L'altra metà della storia, il dramma di Ritesh Batra (Le nostre anime di notte, Lunchbox) tratto dal bestseller di Julian Barnes "Il senso di una fine" e interpretato da Charlotte Rampling, il premio Oscar Jim Broadbent, Michelle Dockery (Downton Abbey), Harriet Walter ed Emily Mortimer.

L’altra metà della storia racconta di Tony Webster, pensionato dalla vita tranquilla. Una lettera lo porta a ricordare il passato e a mettere in discussione la sua intera esistenza. I propri ricordi, spesso ingannevoli, possono far affiorare una verità lontana da quella che si immaginava. Rivede, quindi, la propria vita sotto un altro punto di vista. Come fosse un’altra storia, l’altra metà della storia.

A proposito del rapporto tra il protagonista Tony e l'ex moglie Margaret, Jim Broadbent spiega:

Sono divorziati, quindi è evidente che nel loro passato c'erano tensioni che per certi versi sono ancora presenti. Ma sono stati insieme per moltissimi anni e hanno tantissime cose in comune, quindi il loro rapporto raggiunge un equilibrio e trovano un terreno in cui possono in una certa misura lavorare insieme.

È una storia sulla scoperta di alcuni lati di sé con cui forse non si ha mai la possibilità di entrare in contatto. Ciò accade quando certe cose riemergono all’improvviso dal passato, come nel caso della lettera, e fanno riaffiorare una serie di eventi che non erano stati importanti prima di quel momento. Charlotte Rampling

"La nostra vita non è la nostra vita, ma solo la storia che ne abbiamo raccontato", scrive Julian Barnes nel bestseller Il senso di una fine, edito in Italia da Einaudi, da cui è tratto L’altra metà della storia.





Tony Webster (Jim Broadbent), divorziato e ormai in pensione, conduce una vita solitaria e relativamente tranquilla. Un giorno viene a sapere che la madre della ragazza con cui stava ai tempi dell'università, Veronica (Freya Mavor), gli ha lasciato, nelle sue volontà testamentarie, il diario tenuto dal suo migliore amico dell’epoca- che si era messo con Veronica dopo che lei e Tony si erano lasciati. Il tentativo di recuperare il diario, ora nelle mani di una Veronica più anziana, ma egualmente enigmatica (Charlotte Rampling), lo costringe a rivisitare i suoi ricordi degli anni giovanili. Scavando sempre più in profondità nel suo passato, iniziano a riaffiorare tutti i dettagli di quel periodo: il primo amore, il cuore infranto, gli inganni, i rimpianti, il senso di colpa… Tony sarà in grado di trovare il coraggio di affrontare la verità e di assumersi la responsabilità delle devastanti conseguenze dei gesti che ha compiuto tanti anni prima?