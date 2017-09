Una Scomoda Verità 2: trailer italiano del documentario sequel con Al Gore

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 settembre 2017

Una Scomoda Verità 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Bonni Cohen e Jon Shenk nei cinema italiani dal 26 ottobre 2017.

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Una Scomoda Verità 2 (An Inconvenient Sequel: Truth to Power), sequel del film documentario premio Oscar Una scomoda verità che torna ad occuparsi del problema mondiale del riscaldamento globale.

Una scomoda verità diretto da Davis Guggenheim era una presentazione di filmati dell'ex vice presidente Al Gore che spiegavano i pericoli del cambiamento climatico. Una Scomoda Verità 2 diretto da Bonni Cohen e Jon Shenk arriva un decennio più tardi, in un mondo in cui molti degli avvertimenti del primo film sono stati completamente ignorati, in primis dal presidente Donald Trump che apre il trailer ironizzando sul problema.

Una Scomoda Verità 2 arriva nei cinema italiani il 26 ottobre 2017.





Un decennio dopo che "Una scomoda verità" ha portato il cambiamento climatico nel cuore della cultura popolare, arriva il rivoluzionario e attento sequel che mostra quanto siamo vicini ad una vera rivoluzione energetica. Il vice presidente Al Gore continua la sua lotta instancabile, viaggiando in tutto il mondo per formare un'armata di paladini del clima e influenzare la politica internazionale sul clima. Le telecamere lo seguono dietro le quinte, in momenti pubblici e privati, divertenti e commoventi, mentre persegue il principio di responsabilizzazione, sebbene la posta in gioco non sia mai stati così alta, affermando che i pericoli del cambiamento climatico possono essere superati con l'ingegno e la passione dell'uomo.