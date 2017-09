Dove non ho mai abitato: trailer, poster e foto del film di Paolo Franchi

Di Pietro Ferraro giovedì 28 settembre 2017

Dove non ho mai abitato: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Paolo Franchi nei cinema italiani dal 12 ottobre 2017

Quanto pesano le scelte del cuore? Il 12 ottobre arriva nei cinema con Lucky Red il film Dove non ho mai abitato, diretto da Paolo Franchi (La Spettatrice) e interpretato da Fabrizio Gifuni, Emanuelle Devos e Valentina Cervi.

Torino. Manfredi è un architetto di grido che, a causa di un infortunio, non può seguire il cantiere di ristrutturazione di una villa alle porte della città. Francesca, la figlia, vive a Parigi, ma è tornata in Italia per far visita al padre. Anche Francesca è un architetto, ma ha rinunciato a esercitare la professione per costruirsi una famiglia. Manfredi spinge la figlia a dirigere, al posto suo, i lavori in cantiere. Qui Francesca conoscerà Massimo, un incontro inatteso che porterà i due a confrontarsi con i loro sentimenti e le loro scelte.

Un film di caratteri, di attori. Un’atmosfera autunnale. Una narrazione lineare, naturalistica e semplice che si riavvicina al mio film d’esordio La Spettatrice. Un film riconciliato e non ossessivo. Un film tradizionale che non vuol dire “non personale”. Tutt’altro: ho cercato di mettere a servizio il mio stile al genere “sentimentale”, nel senso più nobile del termine.La melanconica prosa di Cechov e i personaggi “morali” e altoborghesi di Henry James hanno certamente influenzato la mia ispirazione. Una ricerca che ha anche una volontà di ritrovare atmosfere di film passati. Lo si può chiamare vintage. Derivativo. Postmoderno. O semplicemente classico. Paolo Franchi

Il cast è completato da Giulio Brogi, Giulia Michelini, Fausto Cabra, Hippolyte Girardot, Yorgo Voyagis, Jean-Pierre Lorit, Naike Rivelli, Isabella Briganti e Alexia Florens.





Francesca (Emmanuelle Devos), cinquant'anni, è l'unica figlia di Manfredi (Giulio Brogi), un famoso architetto che da quando è vedovo abita a Torino e che lei va a trovare solo in rare occasioni. Francesca da molti anni vive a Parigi con la figlia ormai adolescente e con il marito Benoît (Hippolyte Girardot), un finanziere sulla sessantina dal carattere introverso ma molto protettivo e paterno con lei. Dopo essere stato vittima di un infortunio domestico, Manfredi, per avere per un po' di tempo la figlia al suo fianco a Torino, le chiederà di fare le sue veci nel progetto di una villa su un lago per una giovane coppia di innamorati. Francesca si ritroverà così a collaborare con il 'delfino' del padre, Massimo (Fabrizio Gifuni), un uomo sulla cinquantina che ha basato tutta la sua vita sulla sua carriera di architetto, tanto che il legame con la sua compagna, Sandra (Isabella Briganti), prevede che entrambi mantengano i propri spazi di autonomia e indipendenza. Dopo un primo approccio difficile, tra Massimo e Francesca piano piano nasce una grande sintonia professionale e un sentimento che li porterà, forse per la prima volta, a confrontarsi veramente con se stessi e i loro più autentici destini…