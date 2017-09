Valerian e la città dei mille pianeti: la colonna sonora del film di Luc Besson

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 settembre 2017

Valerian e la città dei mille pianeti debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film di Luc Besson.

Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson approda nei cinema il 21 settembre e nell'attesa di goderci il film in sala vogliamo proporvi la colonna sonora ufficiale del film che ricordiamo vede protagonisti Dane Dehaan, che ha interpretato Harry Osborn / Green Goblin in The Amazing Spider-Man 2 e Cara Delevingne vista recentemente nei panni della strega Incantatrice nel cinecomic Suicide Squad.

Valerian e la città dei mille pianeti: recensione in anteprima Dane DeHaan e Cara Delevingne protagonisti dell'ultimo film di Luc Besson. Leggete la nostra recensione di Valerian e la città dei mille pianeti

Nel 28° secolo, Valerian e Laureline (Dehaan e Delevingne) sono due agenti speciali incaricati di mantenere l’ordine nell’universo. Agli ordini del Ministro della Difesa (il compositore premio Oscar e premio Grammy Herbie Hancock) i due partono per una missione che li porterà nella sorprendente città di Alpha, una metropoli in continua espansione dove, nel corso dei secoli, sono approdate migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo dell’universo per condividere sapere, intelligenza e cultura. Ma c’è un mistero al centro di Alpha, una forza oscura che minaccia la pacifica esistenza della Città dei Mille Pianeti, quindi Valerian e Laureline devono combattere contro il tempo per individuare questa minaccia e mettere al sicuro non solo Alpha, ma il futuro dell’universo.

Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar Alexandre Desplat (The Grand Budapest Hotel, Il discorso del re, Harry Potter e i doni della morte, Godzilla, The Queen).

La colonna sonora include anche le tracce originali "I Feel Everything" interpretata da Cara Delevingne che ha composto il brano con Pharrell Williams; "A Million On My Soul" interpretata da Alexiane (pezzo composto e prodotto da Stargate) e "Bubble Dance" di Julien Rey (prodotta da DJ Mustard e utilizzata nella sequenza con l'esibizione di Rihanna). Sono inoltre presenti i brani "Space Oddity" di David Bowie, "'Jamming" di Bob Marley & The Wailers, "Come With Me" di Stefan Konarske, "Some Kinda Shuffle" di Don Nelson, "Doc's Duck" dei Parasols, una cover di "We Trying To Stay Alive" dei Bee Gees interpretata da Wyclef Jean, il pezzo strumentale "Rappcats" di Quasimoto, "The World (Is Going Up In Flames)" di Charles Brad e "Stomp & Swing" di Guy Barker.

TRACK LISTINGS:

DISC 1

1. Big Market - Alexandre Desplat

2. Space Oddity - David Bowie

3. I Feel Everything - Cara Delevingne

4. Jamming - Bob Marley

5. Bus Attack - Alexandre Desplat

6. We Trying to Stay Alive - Wyclef Jean

7. Arriving on Alpha - Alexandre Desplat

8. A Million on My Soul (Radio Edit) - Alexiane

9. Rappcats (Instrumental) - Quasimoto

10. Bubble Dance - Julien Rey

11. Spaceship Chase - Alexandre Desplat

12. The World (Is Going up in Flames) - Charles Bradley

13. A Million on My Soul - Alexiane

DISC 2

1. Medusa - Alexandre Desplat

2. Pearls on Mul - Alexandre Desplat

3. Reading the Memo - Alexandre Desplat

4. Flight Above the Big Market - Alexandre Desplat

5. Showtime - Alexandre Desplat

6. Valerian in Trouble - Alexandre Desplat

7. Pearls Attack - Alexandre Desplat

8. Valerian's Armor - Alexandre Desplat

9. Submarine - Alexandre Desplat

10. Shoot - Alexandre Desplat

11. Fishing for Butterflies - Alexandre Desplat

12. Le souper du Roi - Alexandre Desplat

13. Boulanbator Combat - Alexandre Desplat

14. Bubble - Alexandre Desplat

15. Pearl's World - Alexandre Desplat

16. The City of 1000 Planets - Alexandre Desplat

17. I Am a Soldier - Alexandre Desplat

18. Pearls Power - Alexandre Desplat

19. Final Combat - Alexandre Desplat

Trovate un'anteprima della colonna sonora QUI.