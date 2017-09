Noi siamo tutto: la colonna sonora del film

Di Pietro Ferraro venerdì 22 settembre 2017

Noi siamo tutto debutta nei cinema italiani e Blogo vi fa ascoltare la colonna sonora ufficiale del film basato sul bestseller di Nicola Yoon.

Ha debuttato nei cinema italiani Noi siamo tutto, il dramma romantico basato sul bestseller di Nicola Yoon interpretato da Amandla Stenberg e Nick Robinson.

Madeline Whittier è allergica al mondo. Soffre infatti di una patologia tanto rara quanto nota, che non le permette di entrare in contatto con il mondo esterno. Per questo non esce di casa, non l'ha mai fatto in diciassette anni. Mai un respiro d'aria fresca, né un raggio di sole caldo sul viso. Le uniche persone che può frequentare sono sua madre e la sua infermiera, Carla. Finché, un giorno, un camion di una ditta di traslochi si ferma nella sua via. Madeline è alla finestra quando vede... lui. Il nuovo vicino. Il suo nome è Olly. I loro sguardi si incrociano per un secondo. E anche se nella vita è impossibile prevedere sempre tutto, in quel secondo Madeline prevede che si innamorerà di lui. Anzi, ne è sicura. Come è quasi sicura che sarà un disastro. Perché, per la prima volta, quello che ha non le basta più. E per vivere anche solo un giorno perfetto è pronta a rischiare tutto. Tutto.

Le musiche originali del film sono del compositore svedese Ludwig Göransson noto per aver composto le musiche dell'acclamato dramma Prossima fermata Fruitvale Station. Altri crediti di Göransson includono musiche per le commedie Come ti spaccio la famiglia e Una spia e mezzo, lo spin-off Creed, il remake Il giustiziere della notte e il cinecomic Marvel Black Panther entrambi in arrivo nei cinema italiani nel 2018.

La colonna sonora inoltre include i brani "How Did We" di Skylar Stecker scritta appositamente epr il film e una cover di "Let My Baby Stay" di Mac DeMarco reinterpretata dall'attrice Amandla Stenberg che è protagonista del film nel ruolo di Maddie.

TRACK LISTINGS:

1. Night Drive - Ari Lennox

2. Let's Go - Khalid

3. In Your Eyes [feat. Charlotte Day Wilson] - Badbadnotgood

4. Howling - RY X

5. Ocean Eyes - Billie Eilish

6. Parking Lot - Anderson .Paak

7. Stay - Zedd & Alessia Cara

8. Escape (Acoustic) - Kehlani

9. Girl [Feat. Kaytranada] - The Internet

10. How Did We - Skylar Stecker

11. Let My Baby Stay - Amandla Stenberg