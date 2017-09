Al cinema dal 21 settembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 21 settembre 2017

Arrivano in sala l'action "Kingsman 2", il fantascientifico "Valerian e la città dei mille pianeti", il film in costume "L'inganno" e il dramma romantico "Noi siamo tutto".

- Kingsman - Il Cerchio d'Oro (USA 2017 - Azione - Durata 141 minuti) di Matthew Vaughn con Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton John. Trama: Kingsman: Secret Service ci ha fatto conoscere il mondo dei Kingsman, un’agenzia di intelligence internazionale e indipendente, ai massimi livelli di discrezione, il cui obiettivo primario è garantire la sicurezza nel mondo. In Kingsman: Il Cerchio d’oro i nostri eroi si trovano a dover fronteggiare una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, la loro missione li porta a scoprire un’organizzazione di spie alleata, basata negli Stati Uniti, chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. In una nuova avventura che testerà la forza e l’arguzia degli agenti ai limiti estremi, queste due organizzazioni d’elite si uniranno per combattere contro il nemico comune per salvare il mondo… una cosa che ormai sta diventando un’abitudine per Eggsy!. [Al cinema dal 20 settembre] TRAILER ITALIANO

Kingsman - Il cerchio d'oro: Recensione A tre anni dal primo capitolo i Kingsman sbarcano in America, tra inattesi ritorni e inedite minacce.

- Valerian e la città dei mille pianeti (Francia 2017 - Fantascienza - Durata 140 minuti) di Luc Besson con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu, Rutger Hauer, Sam Spruell, John Goodman. Trama: Nell’anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo. TRAILER ITALIANO

Valerian e la città dei mille pianeti: recensione Dane DeHaan e Cara Delevingne protagonisti dell'ultimo film di Luc Besson. Leggete la nostra recensione di Valerian e la città dei mille pianeti

Valerian e la città dei mille pianeti: la colonna sonora del film di Luc Besson Ascolta la colonna sonora di "Valerian e la città dei mille pianeti", il film di Luc Besson nei cinema italiani dal 21 settembre 2017.

- L'inganno (USA 2017 - Drammatico - Durata 91 minuti) di Sofia Coppola con Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice, Addison Riecke, Emma Howard, Wayne Pére. Trama: Il film è un secondo adattamento, dopo "La notte brava del soldato Jonathan" del 1971, del romanzo "The Beguiled" di Thomas Cullinan. La storia si svolge durante la guerra civile, in un collegio femminile nello stato di Virginia. Le giovani donne vivono protette dal mondo esterno fino a quando un soldato ferito viene trovato nei paraggi e condotto al riparo. La casa è così inebriata da una forte tensione sessuale da cui nascono pericolose rivalità e vengono rotti tabù grazie a un'inaspettata serie di eventi. TRAILER ITALIANO

L'inganno (The Beguiled) - recensione del film di Sofia Coppola Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning protagoniste di The Beguiled. Leggete la nostra recensione dell'ultimo film di Sofia Coppola

- Noi siamo tutto (USA 2017 - Drammatico / Romantico - Durata 96 minuti) di Stella Meghie con Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, Amandla Stenberg, Peter Benson, Anika Noni Rose, Dan Payne. Trama: Cosa succede se non si può venire a contatto con il mondo esterno? Senza mai un respiro d’aria fresca, né un raggio di sole caldo sul viso... o un bacio dal ragazzo della porta accanto? "Noi siamo tutto" racconta l’improbabile storia d'amore di Maddy, una diciottenne intelligente, curiosa e fantasiosa, costretta da una malattia a vivere all'interno dell'ambiente ermeticamente sigillato della sua abitazione e Olly, il ragazzo vicino di casa, che non permetterà alla malattia di allontanarli. Maddy vorrebbe con tutta se stessa sperimentare le gioie del mondo esterno e vivere la sua prima storia d'amore. Guardandosi attraverso le finestre e parlando solo attraverso messaggi, Olly e Maddy stringono un legame profondo che li porta a rischiare tutto per stare insieme... anche se ciò significa perdere tutto. TRAILER ITALIANO

- L'equilibrio (Italia 2017 - Drammatico - Durata 90 minuti) di Vincenzo Marra con Mimmo Borrelli, Roberto Del Gaudio, Lucio Giannetti, Giuseppe D'Ambrosio, Francesca Zazzera, Autilia Ranieri, Paolo Sassanelli, Astrid Meloni. Trama: Giuseppe, un sacerdote campano già missionario in Africa, opera in una piccola diocesi di Roma. Messo in crisi nella sua Fede, chiede al Vescovo di essere traferito in un comune della sua terra, e così viene spostato in un piccolo paesino del napoletano. Giuseppe prenderà il posto del parroco del quartiere, Don Antonio, un uomo dal grande carisma e dalla magnifica eloquenza, ascoltato e rispettato da tutti perché combatte una battaglia contro i sotterramenti illegittimi di rifiuti tossici. Don Antonio, per meriti acquisiti, sta per essere trasferito a Roma. Prima di partire Don Antonio introduce Giuseppe nella dura realtà del quartiere. Una volta rimasto solo, il sacerdote si dà da fare cercando di aiutare in tutti i modi la comunità, fino a quando scoprirà la vera, scomoda realtà di quel luogo. Giuseppe decide di seguire il suo percorso spirituale senza paura ma malgrado la sua grande tenacia e il suo coraggio, si scontrerà con una realtà molto dura che lo metterà nell’angolo. Una storia commovente che parla di umanità e della forza di difendere la propria fede davanti al dolore. TRAILER UFFICIALE

- 2 biglietti della lotteria (Romania 2017 - Commedia - Durata 86 minuti) di Paul Negoescu con Dorian Boguta, Dragos Bucur, Alexandru Papadopol, Mircea Banu, Elisa Calin, Nora Cupcencu, Ioana Florentina Dimitriu, Elias Ferkin, Codin Maticiuc. Trama: Dinel, baffoni neri e capelli ricci, sembra non essere nel suo periodo più fortunato: i clienti della sua autofficina sono scontenti, il suo salario copre a mala pena una birra nel dopolavoro e, come se non bastasse, la moglie lo ha da poco mollato. Le cose iniziano a ruotare per il verso giusto quando Dinel inaspettatamente vince sei milioni di euro giocando alla lotteria. Ma dove sarà il biglietto? Forse nel marsupio che gli hanno derubato pochi giorni prima? Con i suoi due migliori amici Sile e Pompiliu, decide quindi di partire a bordo della sua vecchia auto, alla ricerca del biglietto vincente, un viaggio che li metterà in contatto con chiaroveggenti, imprenditori dalla dubbia professione e aspiranti cantanti. TRAILER ITALIANO

- Glory - Non c'è tempo per gli onesti (Bulgaria / Grecia 2017 - Drammatico - Durata 101 minuti) di Kristina Grozeva, Petar Valchanov con Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Ana Bratoeva, Stanislav Ganchev, Mira Iskarova, Milko Lazarov. Trama: A volte un oggetto ha un valore che va al di là della sua materialità. È il caso del vecchio orologio Glory che il protagonista del film ha ricevuto da suo padre e che usa per svolgere al meglio il suo lavoro di ferroviere. Finché un atto di estrema onestà, la restituzione alla polizia di un'ingente somma di denaro trovata sui binari del treno, non lo obbligherà, per un'assurda combinazione di eventi, a separarsene. Per lui, divenuto riluttante simbolo di onestà nelle mani del Ministero dei Trasporti e inconsapevole vittima di meri calcoli politici, recuperare il Glory diventerà anche un modo per recuperare la propria dignità di uomo. Sulla sua strada troverà l'implacabile capo PR del Ministero dei Trasporti, interpretata dalla splendida Margita Gosheva, forse l'unica persona che può aiutarlo. O forse, l'unica che può davvero rovinargli la vita. TRAILER ITALIANO

- Tiro Libero (Italia 2017 - Drammatico - Durata 98 minuti) di Alessandro Valori con Simone Riccioni, Antonio Catania, Maria Chiara Centorami, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Samuele Sbrighi, Marianna Di Martino, Jacopo Barzaghi, Nancy Brilli. Trama: Dario ha 25 anni, è bello, ammirato da tutti e leader, pieno di fan, di una squadra di basket. È un ragazzo arrogante e spocchioso che non avrebbe mai immaginato che tipo ti prova la vita gli chiederà di superare. Durante una importante partita di campionato, improvvisamente cade a terra: gli viene diagnosticata la distrofia muscolare. In lui esplode un senso di sconforto misto a rancore non riuscendo ad accettare nemmeno l’aiuto e l’affetto della sua famiglia. A questo si aggiunge la condanna, per aver insultato e umiliato una ragazza che gli aveva sfiorato il suv, a svolgere un’attività sociale presso un centro di riabilitazione per disabili: allenerà la squadra di basket di un gruppo di ragazzi in carrozzina. Al centro incontra Isabella, una volontaria, con cui si scontrerà subito... ma come tante volte accade, da uno scontro nasce anche una scintilla. Per Dario è arrivato il momento, e l’occasione, di cambiare. TRAILER UFFICIALE