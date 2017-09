Escape Plane 3: Sylvester Stallone annuncia il via alle riprese (video)

Di Pietro Ferraro giovedì 21 settembre 2017

Sylvester Stallone annnucia su Instagram che ha cominciato a girare "Escape Plan 3".

Sebbene non esista ancora una data di uscita fissata per Escape Plan 2, Sono già iniziate le riprese di Escape Plan 3, con Sylvester Stallone che ha condiviso un primo video dal set. L'attore nel video è visto accanto a Dave Bautista suo co-protagonista in Esclape Plane 2.

Sul set, stiamo girando Escape Plan 3 presso la prigione di Mansfield, dove hanno girato gli esterni per il film "Le ali della libertà", ma non hanno mai girato all'interno di questo posto. Credetemi girare qui non è una passeggiata, ma noi teniamo duro. Sono qui in attesa con il mio buon amico e co-star @davebautista. Il secondo non è ancora uscito.

Escape Plan 2: foto e video dal set con Sylvester Stallone e Dave Bautista Iniziate le riprese ad Atlanta di "Escape Plan 2" con Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jesse Metcalfe.

Il video è stato inviato dall'account instagram di Sylvester Stallone, dove rivela che è rinchiuso in questo vecchio penitenziario con il personaggio di Dave Bautista. La loro cella è più piccola dei dorsali di Dave Bautista, affermando che se intendono scappare da questa prigione sarà una sfida enorme. Stallone ha anche inviato un secondo video che mostra un po' di più di questa location del carcere fuori dalla sua cella, mostrando un'ambiente potenzialmente mortale che viene definito "Club Dead" invece di "Club Med".

Lo scorso aprile, poco prima che le riprese di Escape Plan 2 terminassero, un Escape Plan 3 era già confermato insieme al ritorno di Sylvester Stallone come l'esperto di sicurezza Ray Breslin e del regista di Escape Plan 2, Steven C. Miller (Silent Night, I Predoni) che sarebbe tornato a dirigere da una sceneggiatura di Miles Chapman, autore dei primi due Escape Plan. Un nuovo aggiornamento di Deadline rivela ora che alla regia di Escape Plan 3 c'è invece John Herzfield (Bobby Z - Il signore della droga), Herzfeld torna a collaborare con Stallone 30 anni dopo aver recitato nel film d'azione Cobra del 1987.

Deadline ha anche rivelato che Harry Shum Jr. si è unito al cast, e che il sequel sarà intitolato Escape Plan 3: Devil's Station. La storia ruota intorno alla figlia di un dirigente informatico di Hong Kong che scompare durante quello che appare come un rapimento con riscatto di routine. Ray Breslin e la sua squadra vengono reclutati per ritrovarla e scoprono che il rapitore è una vecchia conoscenza e nemico di Breslin, che ha rapito anche l'amante di Breslin e tiene gli ostaggi in un vecchio carcere chiamato Devil's Station.

