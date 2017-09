Stasera in tv: "Amore senza confini" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 21 settembre 2017

Rete 4 stasera propone "Beyond Borders - Amore senza confini", film drammatico del 2003 diretto da Martin Campbell e interpretato da Angelina Jolie, Clive Owen, Teri Polo e Linus Roache.





Cast e personaggi

Angelina Jolie: Sarah Jordan

Clive Owen: Nick Callahan

Teri Polo: Charlotte Jordan

Linus Roache: Henry Bauford

Noah Emmerich: Elliot Hauser

Yorick van Wageningen: Steiger

Timothy West: Laurence Bauford

Doppiatori italiani

Silvia Tognoloni: Sarah Jordan

Francesco Pannofino: Nick Callahan

Francesca Fiorentini: Charlotte Jordan

Angelo Maggi: Henry Baufor

Franco Mannella: Elliot Hauser

Massimo Corvo: Steiger





La trama

Londra, anni Ottanta. L’americana Sarah Jordan, sposata con un ricco magnate britannico, incontra a una serata di beneficenza il giovane medico Nick, deciso a impegnarsi in prima persona sul fronte dei soccorsi umanitari in Etiopia. Conquistata dal coraggio e dalla lucidità del prestante volontario, Sarah si imbarca in un viaggio destinato a portarla lontano dalla sicurezza della propria vita agiata, a contatto con pericoli e sofferenze globali e alla scoperta di una nuova realtà dei sentimenti...





Curiosità



Questo è il film che ha ispirato l'interesse di Angelina Jolie verso il Terzo mondo e le sue attività umanitarie.



Angelina Jolie esegue di persona il brano al pianoforte.



Tutti i villaggi visti nel film sono autentici, con la troupe che ha portato l'acqua corrente agli abitanti del posto. Alcuni di loro non avevano mai visto un uomo bianco fino all'arrivo della troupe del film.



Questo è un film che Angelina Jolie ha detto di voler mostrare a suo figlio quando sarebbe stato abbastanza grande per capirlo.



Gli amputati mostrati nella scena al Khmer Rouge sono vere e proprie vittime di esplosioni da mine.



Parti del film sono state girare a temperature superiori ai 40 gradi.



Martin Campbell ha scelto Clive Owen perché all'epoca era un volto sconosciuto negli Stati Uniti. Ciò ha reso il personaggio del dottor Nick Callahan più reale, e un attore più famoso non avrebbe permesso questo grado di realismo percepito. Campbell ha scelto Owen al primo incontro senza un vero e proprio provino.



Angelina Jolie sul set ha detto a Clive Owen che era un uomo molto sexy e la reazione dell'attore è stata una fragorosa risata.



Anche se il film è stato stroncato dalla critica, sul sito ufficiale del film il presidente di un'organizzazione umanitaria internazionale ha lodato la pellicola: "Beyond Borders è una rappresentazione accurata della disperazione della gente da entrambe le parti dell'equazione, coloro che hanno bisogno e coloro che cercano di aiutarli".



Clive Owen è un grande tifoso della squadra del Liverpool e di solito guardava partite di calcio tra una ripresa e l'altra.



Prima di fare questo film, Angelina Jolie ha svolto lavoro volontario per la stessa organizzazione delle Nazioni Unite per cui opera il suo personaggio nel film. L'attrice stata nominata ambasciatrice per la pace dell'ONU e nel 2003 ha pubblicato un libro con le sue esperienze intitolato "Notes From My Travels", per raccogliere fondi per i rifugiati. Alcuni dei luoghi di cui scrive nel libro sono presenti in questo film.



Il film ha voluto ritrarre il personale umanitario non come santi, ma come persone reali.



Ad un certo punto Oliver Stone era disposto a dirigere questo film, ma alla fine deciso di girare Alexander (2004).



Durante alcune proiezioni sono stati segnalati scontri a fuoco.



La durata del film è stata ridotta da un montaggio iniziale di tre ore ad un montaggio finale di due ore.



La scena in cui il personaggio di Angelina Jolie difende una bambina affamata da un avvoltoio è quasi certamente un riferimento alla fotografia premiata con un Premio Pulitzer "Il bambino e l'avvoltoio" di Kevin Carter, immagine scioccante che scatenò una enorme indignazione pubblica cambiando per sempre la percezione dell'occidente nei confronti delle condizioni di vita in Africa.



Ogni volta che la troupe lasciava impronte sulla sabbia durante le scene del deserto, il regista Martin Campbell insisteva affinchè fossero rimosse.



I produttori speravano che il film si rivelasse un successo così da poter fare altri film sugli operatori umanitari, ma purtroppo il film si rivelerà un flop di critica e incassi.



Il colore in alcune scene è stato fortemente attenuato nelle immagini per riflettere il realismo dello stile documentaristico.



Alcune delle scelte di casting originali erano Catherine Zeta-Jones, Meg Ryan Kevin Costner, Richard Gere, Ralph Fiennes e Julia Roberts.



Angelina Jolie per il ruolo in questo film ha ricevuto una nomination ai Razzie Awards come Peggior attrice protagonista.



Filmato in cinque mesi su tre continenti, la produzione ha subito ritardi dovuti alla nebbia e alla piogge costanti.



La sceneggiatura ha fruito di dodici bozze prima del completamento.



Il film costato 35 miilioni di dollari ne ha incassari nel mondo circa 11.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore James Horner (1953-2015) vincitore di due premi Oscar per la colonna sonora di Titanic (1997) e autore di musiche per classici come Star Trek II, Aliens, Braveheart e Avatar.



TRACK LISTINGS:

1. Ethiopia, Pt.1

2. Ethiopia, Pt.2

3. Ethiopia, Pt.3

4. Ethiopia, Pt.4

5. Cambodia, Pt.1

6. Cambodia, Pt.2

7. Cambodia, Pt.3

8. Cambodia, Pt.4

9. Chechnya, Pt.1

10. Chechnya, Pt.2

11. Chechnya, Pt.3

12. Chechnya, Pt.4

