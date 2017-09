Valerian e la città dei mille pianeti: le action figures "NECA" del film di Luc Besson

Di Pietro Ferraro giovedì 21 settembre 2017

Le action figures ufficiali targate NECA del kolossal fantascientifico "Valerian e la città dei mille pianeti" di Luc Besson.

Esce oggi 21 settembre nei cinema italiani Valerian e la città dei mille pianeti, la nuova epica avventura fantascientifica di Luc Besson che torna ai fasti visivi de Il quinto elemento adattando il fumetto di culto "Valérian et Laureline" scritto da Pierre Christin, illustrato da Jean-Claude Mézières e pubblicato la prima volta sulla rivista "Pilote" nel 1967.

Valerian e la città dei mille pianeti segue una coppia di agenti speciali spaziali che si recano in una missione nella tentacolare e immensa città intergalattica di Alpha mentre forze oscure sono all’opera nell'ombra per mettere in pericolo il genere umano.

NECA ha lanciato una prima serie di action figures dedicata al film di Besson composta da figures singole che ritraggono il Maggiore Valerian di Dan DeHaan, il Sergente Laureline di Cara Delevingne, un robot della polizia "K-Tron" e un set con tre figures (Valerian + Laureline + K-Tron). Ogni figure completamente articolata e altamente dettagliata è alta circa 17 centimetri e dotata di accessori specifici per ogni personaggio.

