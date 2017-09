Instant Family, Mark Wahlberg per Sean Anders

Ancora un film per Sean Anders e Mark Wahlberg . Arriva Instant Family.

Archiviato Transformers: The Last Knight e fatto suo lo scettro di 'attore più pagato del 2017', Mark Wahlberg si appresta a tornare sul set con Instant Family, comedy Paramount Pictures diretta da Sean Anders, regista di Daddy's Home. Parola di Variety.

Ad occuparsi dello script lo stesso Anders e Brian Burns, già sceneggiatori di Daddy's Home e qui anche produttori insieme a Wahlberg e Steve Levinson. Via alle riprese ad inizio 2018.

Al centro della trama una famiglia che decide di adottare tre ragazzi da una casa di accoglienza, se non fosse che i tre non vogliano affatto essere adottati. Dopo il boom del primo capitolo, con 150 milioni di dollari incassati solo negli Usa, Wahlberg ritroverà Will Ferrell con Daddy's Home 2, che vedrà le new entry Mel Gibson e John Lithgow nei rispettivi ruoli dei due padri dei protagonisti. La pellicola uscirà a Natale.

