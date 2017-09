Film 2018- 2019: Gal Gadot in Deeper - Jaime King in Escape Plan 3

Di Federico Boni giovedì 21 settembre 2017

Gal Gadot affiancherà Bradley Cooper in Deeper.

- Deeper: lanciatissima Wonder Woman, Gal Gadot affiancherà Bradley Cooper nel thriller soprannaturale Deeper, sceneggiato da Max Landis, autore di Chronicle. Kornel Mundruczo, regista ungherese di White God, dirigerà il progetto per la MGM. Al centro della trama un astronauta che parte per raggiungere il fondo di una fossa oceanica, punto più basso della Terra, incontrando forze misteriose. Film descritto come The Martian che incontra Gravity. Produttori Cooper, David Goyer, Kevin Turen, Russell Ackerman, John Schoenfelder e Landis.

- Escape Plan 3: riprese iniziate e sorpresa casting per Escape Plan 3, con Jaime King novità del giorno. L'attrice raggiunge Sylvester Stallone e Dave Bautista, con John Herzfeld sceneggiatore e regista. La King sarà la protagonista femminile del film, tale Abigail Ross, rapita e detenuta in una prigione (quasi) impenetrabile.

Film 2018-2019: Joseph Gatt per Dumbo - AFre Woodard per Il Re Leone Morto nel primo capitolo, Matt Gerald tornerà per i 4 sequel di Avatar.

- Call Jane: archiviato il trionfo agli Emmy con The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss sarà la protagonista di Call Jane, film diretto da Simon Curtis, regista di Marilyn. Sceneggiata da Hayley Schore e Roshan Sethi, la pellicola sarà ambientata nell'America degli aborti clandestini negli anni '60. Jane è una donna incinta che scopre l'esistenza di questa realtà parallela e illegale, crollata nel 1973 grazie alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti "Roe v. Wade". Via alle riprese ad inizio 2018.